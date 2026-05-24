Elezioni Reggio Calabria, anche Lamberti ha espresso il suo voto

Anche Eduardo Lamberti Castronuovo ha votato. Il candidato del Polo Civico, che ha deciso di scendere in campo per queste elezioni Comunali a Reggio Calabria, ha espresso il suo voto questa mattina, intorno alle ore 11.30 nella scuola “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro. Con il voto del dottore e imprenditore, tutti e quattro i candidati Sindaco hanno espresso il proprio voto, nelle prime ore di questa mattina. Si voterà oggi fino alle 23 e anche domani, lunedì 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 15.