Elezioni Reggina Calabria, anche Mimmo Battaglia ha votato | FOTO

Dopo Saverio Pazzano e Francesco Cannizzaro, anche Mimmo Battaglia ha espresso il suo voto. Il candidato Sindaco del CentroSinistra ha votato nel seggio elettorale della scuola “Pascoli”, poco prima delle 12. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, l’esponente del PD è arrivato sul luogo del voto accompagnato dalla famiglia al completo, con figli e nipoti, accerchiato dai giornalisti, i quali hanno scattato alcune foto al momento dell’inserimento della scheda.

Ricordiamo che oggi si voterà fino alle 23, mentre domani, lunedì 25 maggio, si voterà dalle 7 alle 15. Dopodiché inizierà lo spoglio che decreterà la nuova guida della città dello Stretto.