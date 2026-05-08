Elezioni Montebello, a Masella confronto pubblico tra i candidati Sindaco Foti e Suraci

La comunità di Masella si è prodigata in questi giorni per preparare un momento di confronto con i candidati a sindaco e i candidati a consigliere comunale delle due liste amministrative del Comune di Montebello, la lista Foti e la lista Suraci. L’incontro è in programma domenica 17 maggio alle ore 17:30, nei locali parrocchiali. Sarà l’occasione per un confronto tra i due candidati a sindaco, la dottoressa Foti e il dottor Suraci, che presenteranno a Masella le rispettive liste, i candidati e i programmi amministrativi. Al centro dell’appuntamento ci sarà anche l’ascolto dei cittadini e dei loro bisogni, con particolare attenzione alla risoluzione dei problemi che riguardano i paesi interni, in particolare Masella e Montebello.

I cittadini auspicano che si possa passare dalle parole ai fatti e che si intervenga sui servizi pubblici essenziali, a partire da acqua potabile, gestione dei rifiuti, pulizia delle strade e altri progetti utili al territorio. Il parroco di Masella e Montebello, don Giovanni Zampaglione, ha realizzato un video per invitare tutta la cittadinanza a partecipare al momento pubblico di domenica 17 maggio, sempre alle ore 17:30 nei locali parrocchiali. Durante l’incontro, i candidati a sindaco presenteranno le liste e ascolteranno direttamente i cittadini e i loro bisogni. A moderare il confronto sarà la giornalista Claudia Pugliese.