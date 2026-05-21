Elezioni Messina, Basile chiude la campagna elettorale a Piazza Duomo: “via alla terza fase del percorso avviato nel 2018”

Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord, ha chiuso la campagna elettorale a Piazza Duomo, a due giorni dal voto del 24 e 25 maggio. L’ex sindaco, accolto dagli applausi dei suoi sostenitori, ha rivolto un appello agli elettori chiedendo sostegno alle urne per avviare quella che ha definito la “terza fase del percorso avviato nel 2018”.

Federico Basile chiude la campagna elettorale in Piazza Duomo

La chiusura della campagna elettorale di Federico Basile si è svolta nel cuore di Messina, in Piazza Duomo, luogo simbolico scelto per l’ultimo appuntamento pubblico prima delle urne. L’ex sindaco si è rivolto ai sostenitori a due giorni dalle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, chiedendo una nuova prova di fiducia. Basile ha più volte invitato i presenti a sostenerlo alle urne per dare continuità al progetto politico e amministrativo di Sud chiama Nord. Il suo intervento ha avuto il tono di un bilancio, ma anche di una ripartenza: da un lato il richiamo ai risultati degli ultimi otto anni, dall’altro la proposta di aprire una nuova fase. Davanti alla piazza, il candidato ha costruito il suo messaggio finale su tre parole chiave: continuità, fiducia e giovani. Tre temi che hanno attraversato l’intera campagna e che sono stati rilanciati nell’ultimo comizio prima del voto.

La “terza fase” del percorso avviato nel 2018

Il punto centrale dell’intervento di Federico Basile è stato il richiamo alla “terza fase del percorso avviato nel 2018”. Il candidato di Sud chiama Nord ha chiesto agli elettori di sostenerlo per proseguire il cammino amministrativo iniziato negli anni precedenti. Basile ha chiesto di votarlo per avviare la “terza fase del percorso avviato nel 2018, perché solo chi è in malafede non riconosce i risultati raggiunti negli ultimi 8 anni”.

L’appello agli elettori: “un ultimo sforzo”

Nel corso del comizio, Federico Basile ha ringraziato i sostenitori e ha chiesto “un ultimo sforzo” in vista del voto di domenica. L’appello è arrivato nella fase conclusiva della campagna, quando il confronto politico lascia spazio alla mobilitazione finale degli elettori.

Il tema della fiducia tra Basile e la città

Un altro passaggio centrale dell’intervento riguarda la fiducia. Federico Basile ha parlato della fiducia che la cittadinanza gli avrebbe riconosciuto anche negli ultimi mesi e durante la campagna elettorale. Il candidato ha chiesto di farlo “lavorare con voi e per voi. È stata una campagna elettorale appassionata, dura e intensa. Abbiamo voluto porre tanta attenzione sul tema dei giovani coinvolgendoli direttamente in due liste“.