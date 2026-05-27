Elezioni in Calabria, l’assessore regionale Montuoro: “il centrodestra si conferma guida forte e identitaria dei territori”

Il dato politico delle ultime elezioni amministrative in Calabria viene letto come una conferma del peso del centrodestra nei territori. Al centro dell’analisi ci sono i risultati registrati nei Capoluoghi, Reggio Calabria e Crotone, dove l’affermazione dei sindaci Cannizzaro e Voce, indicata con una forbice compresa tra il 60 e il 70 per cento, viene presentata come il segnale di una fiducia ampia verso la coalizione. Nel commento si evidenzia anche il ruolo di Fratelli d’Italia, presente con liste e simbolo, e il consolidamento di una squadra di eletti. Il risultato viene collegato al trend di crescita rispetto alle precedenti tornate e al rafforzamento del radicamento territoriale del partito.

“Le ultime elezioni amministrative in Calabria hanno consegnato un dato politico chiaro, netto e indiscutibile: il centrodestra continua a rappresentare l’unico punto di riferimento credibile e autorevole per i cittadini. I risultati registrati nei Capoluoghi, Reggio Calabria e Crotone, con l’affermazione dei sindaci Cannizzaro e Voce con una forbice compresa tra il 60 e il 70 per cento, certificano una fiducia ampia e convinta verso un progetto politico serio, identitario e vicino ai bisogni reali delle comunità. Si tratta di un consenso che premia donne e uomini che hanno saputo interpretare con convinzione i valori della coalizione, costruendo un rapporto autentico con i territori e dando voce ai sentimenti delle comunità locali. In questo contesto, Fratelli d’Italia, presente con le proprie liste e simbolo, potrà contare su una squadra di eletti, consolidando ulteriormente il proprio trend di crescita rispetto alle precedenti tornate e confermando un ruolo centrale nella costruzione di una visione politica fondata su coerenza, riconoscibilità e radicamento”.

Il riferimento politico e istituzionale viene esteso anche al rapporto con la Regione Calabria e con il presidente Roberto Occhiuto, indicato come parte di un asse strategico con i territori. “Si riparte, dunque, da un centrodestra vincente e da un’alleanza forte con la Regione Calabria, sotto la guida del presidente Occhiuto, un asse strategico che in questi anni ha consentito di dare ascolto alle esigenze dei territori e di trasformarle in azioni concrete. Un metodo di lavoro che continuerà a produrre risultati tangibili per la crescita delle città, delle aree interne e delle zone costiere.

Nel passaggio conclusivo, spazio anche agli auguri rivolti agli eletti di ogni schieramento e alla disponibilità istituzionale della Regione nei confronti delle amministrazioni locali. “Desidero rivolgere i migliori auguri alle amministratrici e agli amministratori eletti, di ogni schieramento, chiamati oggi a guidare le proprie comunità con onore e responsabilità. A loro rinnovo la piena disponibilità e la vicinanza istituzionale della Regione Calabria, nella consapevolezza che sostenere chi opera in prima linea nei territori significa investire concretamente sul futuro della nostra terra”.