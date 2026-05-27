Elezioni in Calabria, l’assessore regionale Montuoro: “il centrodestra si conferma guida forte e identitaria dei territori”

Nei risultati di Reggio Calabria e Crotone, con Cannizzaro e Voce indicati tra il 60 e il 70 per cento, Fratelli d’Italia sottolinea il consolidamento della coalizione e il rapporto con la Regione guidata da Occhiuto

Antonio Montuoro

Il dato politico delle ultime elezioni amministrative in Calabria viene letto come una conferma del peso del centrodestra nei territori. Al centro dell’analisi ci sono i risultati registrati nei Capoluoghi, Reggio Calabria e Crotone, dove l’affermazione dei sindaci Cannizzaro e Voce, indicata con una forbice compresa tra il 60 e il 70 per cento, viene presentata come il segnale di una fiducia ampia verso la coalizione. Nel commento si evidenzia anche il ruolo di Fratelli d’Italia, presente con liste e simbolo, e il consolidamento di una squadra di eletti. Il risultato viene collegato al trend di crescita rispetto alle precedenti tornate e al rafforzamento del radicamento territoriale del partito.

“Le ultime elezioni amministrative in Calabria hanno consegnato un dato politico chiaro, netto e indiscutibile: il centrodestra continua a rappresentare l’unico punto di riferimento credibile e autorevole per i cittadini. I risultati registrati nei Capoluoghi, Reggio Calabria e Crotone, con l’affermazione dei sindaci Cannizzaro e Voce con una forbice compresa tra il 60 e il 70 per cento, certificano una fiducia ampia e convinta verso un progetto politico serio, identitario e vicino ai bisogni reali delle comunità. Si tratta di un consenso che premia donne e uomini che hanno saputo interpretare con convinzione i valori della coalizione, costruendo un rapporto autentico con i territori e dando voce ai sentimenti delle comunità locali. In questo contesto, Fratelli d’Italia, presente con le proprie liste e simbolo, potrà contare su una squadra di eletti, consolidando ulteriormente il proprio trend di crescita rispetto alle precedenti tornate e confermando un ruolo centrale nella costruzione di una visione politica fondata su coerenza, riconoscibilità e radicamento”.

Il riferimento politico e istituzionale viene esteso anche al rapporto con la Regione Calabria e con il presidente Roberto Occhiuto, indicato come parte di un asse strategico con i territori. “Si riparte, dunque, da un centrodestra vincente e da un’alleanza forte con la Regione Calabria, sotto la guida del presidente Occhiuto, un asse strategico che in questi anni ha consentito di dare ascolto alle esigenze dei territori e di trasformarle in azioni concrete. Un metodo di lavoro che continuerà a produrre risultati tangibili per la crescita delle città, delle aree interne e delle zone costiere.

Nel passaggio conclusivo, spazio anche agli auguri rivolti agli eletti di ogni schieramento e alla disponibilità istituzionale della Regione nei confronti delle amministrazioni locali. “Desidero rivolgere i migliori auguri alle amministratrici e agli amministratori eletti, di ogni schieramento, chiamati oggi a guidare le proprie comunità con onore e responsabilità. A loro rinnovo la piena disponibilità e la vicinanza istituzionale della Regione Calabria, nella consapevolezza che sostenere chi opera in prima linea nei territori significa investire concretamente sul futuro della nostra terra”.

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