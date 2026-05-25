Elezioni comunali, Vladimiro Crisafulli stravince le elezioni a Enna

Vladimiro Crisafulli, storico dirigente del PCI e poi delle varie declinazioni del PDS, ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni comunali di Enna, conquistando oltre il 60% dei voti. La sua affermazione segna un netto trionfo politico e una conferma della fiducia della cittadinanza nella sua esperienza e leadership storica.

Il confronto elettorale

Il rivale principale, Ezio De Rose, sostenuto da tutti i partiti del centrodestra, ha raccolto circa la metà delle preferenze rispetto a Crisafulli, nonostante la lunga e complessa trattativa tra le forze di centrodestra per presentarsi uniti. Il risultato evidenzia come la scelta degli elettori sia stata netta e favorevole a Crisafulli, confermando la sua capacità di intercettare il consenso cittadino anche di fronte a coalizioni compatte.

Il ruolo dei candidati minori

Al terzo posto si colloca Filippo Fiammetta, con una percentuale tra il 3 e il 4%, ancora a spoglio in corso. Il candidato era sostenuto dalle liste Enna Futura-Coordinamento civico per Enna e dal movimento Controcorrente, fondato dall’ex Iena e deputato regionale Ismaele La Vardera. Nonostante il sostegno di queste realtà civiche, il margine ottenuto da Fiammetta resta marginale rispetto ai protagonisti principali della competizione.

La conferma della leadership di Crisafulli

La vittoria di Vladimiro Crisafulli a Enna rappresenta la continuità di una leadership consolidata, capace di trasformare l’esperienza storica in un mandato chiaro e solido. La fiducia ottenuta da oltre il 60% degli elettori offre al sindaco eletto gli strumenti per guidare la città con stabilità, trasparenza e partecipazione.

Prospettive per Enna

Con Crisafulli alla guida, Enna si prepara a una fase amministrativa orientata alla continuità politica e allo sviluppo locale. Tra le priorità del neo-sindaco vi saranno il rafforzamento dei servizi pubblici, la valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale e l’incremento della partecipazione dei cittadini nelle decisioni comunali. La vittoria netta garantisce al sindaco una solida base per promuovere iniziative che rispondano alle esigenze della comunità e rafforzino il ruolo della città a livello provinciale.