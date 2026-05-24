Elezioni Comunali: urne aperte a Reggio, Messina e non solo. Voto al via in 150 Comuni tra Calabria e Sicilia

Si è ufficialmente aperta, alle ore 7 di oggi, domenica 24 maggio, la due giorni di voto. Si vota in diversi Comuni d’Italia. Per quanto riguarda il nostro territorio, attenzionate maggiormente, e ovviamente, Reggio Calabria e Messina, le due Città Metropolitane dello Stretto in cui si vota per la prima volta contemporaneamente. Sono loro i due Comuni più popolosi dell’estremo Sud, ma in Calabria e Sicilia si vota in ben 150 Comuni. Si potrà votare dalle ore 7 alle 23 di oggi, domenica 24 maggio, e dalle ore 7 alle ore 15 di domani, lunedì 25 maggio.
Sono 934.448 gli elettori in Sicilia e 500.079 in Calabria, per un totale che sfiora il milione e mezzo di votanti.
L’elenco dei Comuni al voto in Calabria
Di seguito, l’elenco suddiviso per provincia con i dati ufficiali degli elettori, ordinati dal più popoloso al più piccolo.
Provincia Reggio Calabria
- Reggio Calabria – 143.070
- Palmi – 17.454
- Taurianova – 14.833
- Cinquefrondi – 7.496
- Montebello Ionico – 5.973
- Platì – 4.288
- Condofuri – 4.053
- Brancaleone – 3.445
- Molochio – 2.559
- Anoia – 2.285
- San Roberto – 1.797
- Giffone – 1.785
- Maropati – 1.577
- Bruzzano Zeffirio – 1.486
- Melicuccà – 1.366
- Fiumara – 1.321
- Santo Stefano in Aspromonte – 1.064
- Casignana – 885
- Samo – 879
- Pazzano – 547
- Roccaforte del Greco – 356
Provincia di Cosenza
- Castrovillari – 20.489 elettori
- San Giovanni in Fiore – 18.946
- Roggiano Gravina – 8.225
- Castrolibero – 8.224
- Tortora – 5.870
- Villapiana – 4.876
- Dipignano – 4.513
- Marano Marchesato – 3.329
- Mandatoriccio – 3.324
- San Pietro in Guarano – 3.141
- San Lorenzo del Vallo – 3.052
- San Fili – 2.792
- Sant’Agata di Esaro – 2.638
- Francavilla Marittima – 2.492
- Buonvicino – 2.384
- Grisolia – 2.292
- Orsomarso – 2.195
- Cerzeto – 2.110
- Campana – 2.011
- Paterno Calabro – 1.853
- Falconara Albanese – 1.603
- Papasidero – 718
Provincia Crotone
- Crotone – 49.533 elettori
- Cirò Marina – 13.072
- Cutro – 9.013
- Rocca di Neto – 4.932
- Santa Severina – 2.022
- Savelli – 1.605
Provincia di Catanzaro
Provincia Vibo Valentia
- Serra San Bruno – 7.317
- Tropea – 6.383
- Ricadi – 5.109
- San Calogero – 4.554
- Briatico – 3.991
- Limbadi – 2.982
- Maierato – 2.768
- San Gregorio d’Ippona – 2.608
- Acquaro – 2.411
- Spilinga – 2.339
- Monterosso Calabro – 1.994
- Vallelonga – 1.301
- Zaccanopoli – 1.082
L’elenco dei Comuni al voto in Sicilia
Di seguito l’elenco basato sul numero di elettori della tabella ministeriale.
Provincia Messina
- Messina – 190.458 elettori
- Barcellona Pozzo di Gotto – 36.676
- Milazzo – 27.749
- Giardini Naxos – 9.622
- Naso – 4.958
- Saponara – 3.607
- Alì Terme – 2.310
- Merì – 2.105
- Graniti – 1.756
- Limina – 1.745
- Savoca – 1.699
- Basicò – 1.677
- San Salvatore di Fitalia – 1.449
- Mirto – 1.105
- Malfa – 1.078
- Raccuja – 963
- Malvagna – 831
Provincia Agrigento
- Agrigento – 51.768
- Ribera – 19.869
- Raffadali – 13.790
- Casteltermini – 12.298
- Siculiana – 5.955
- Sambuca di Sicilia – 5.508
- Cammarata – 5.363
- Camastra – 2.699
- Villafranca Sicula – 1.375
Provincia Caltanissetta
- Mussomeli – 11.156 elettori
- Serradifalco – 8.397
- Santa Caterina Villarmosa – 6.490
- Vallelunga Pratameno – 3.403
- Sutera – 2.606
- Villalba – 1.775
- Bompensiere – 1.016
Provincia Catania
- San Giovanni la Punta – 20.857 elettori
- Bronte – 19.439
- Mascali – 13.372
- Pedara – 13.335
- Randazzo – 11.474
- Trecastagni – 9.854
- San Pietro Clarenza – 6.851
- Calatabiano – 5.478
- Milo – 1.039
Provincia Enna
- Enna – 25.951
- Nicosia – 14.469
- Valguarnera Caropepe – 12.493
- Agira – 11.344
- Pietraperzia – 10.279
- Centuripe – 7.118
Provincia Palermo
- Carini – 38.713 elettori
- Misilmeri – 24.745
- Termini Imerese – 22.881
- Villabate – 16.270
- Altofonte – 8.431
- Isola delle Femmine – 6.261
- Pollina – 3.786
- Lascari – 3.545
- Caltavuturo – 3.211
- Polizzi Generosa – 3.151
- Santa Cristina Gela – 1.146
- Aliminusa – 1.032
- Godrano – 979
- Gratteri – 861
- Scillato – 578
- Campofelice di Fitalia – 478
Provincia Ragusa
- Ispica – 14.445 elettori
Provincia Siracusa
- Augusta – 32.849 elettori
- Lentini – 20.451
- Floridia – 19.731
Provincia Trapani
- Marsala – 68.966 elettori
- Campobello di Mazara – 11.510
- Gibellina – 3.809