Elezioni Comunali: urne aperte a Reggio, Messina e non solo. Voto al via in 150 Comuni tra Calabria e Sicilia

Si è ufficialmente aperta, alle ore 7 di oggi, domenica 24 maggio, la due giorni di voto. Si vota in diversi Comuni d’Italia. Per quanto riguarda il nostro territorio, attenzionate maggiormente, e ovviamente, Reggio Calabria e Messina, le due Città Metropolitane dello Stretto in cui si vota per la prima volta contemporaneamente. Sono loro i due Comuni più popolosi dell’estremo Sud, ma in Calabria e Sicilia si vota in ben 150 Comuni. Si potrà votare dalle ore 7 alle 23 di oggi, domenica 24 maggio, e dalle ore 7 alle ore 15 di domani, lunedì 25 maggio.

Sono 934.448 gli elettori in Sicilia e 500.079 in Calabria, per un totale che sfiora il milione e mezzo di votanti.

L’elenco dei Comuni al voto in Calabria

Di seguito, l’elenco suddiviso per provincia con i dati ufficiali degli elettori, ordinati dal più popoloso al più piccolo.

Provincia Reggio Calabria

Reggio Calabria – 143.070

Palmi – 17.454

Taurianova – 14.833

Cinquefrondi – 7.496

Montebello Ionico – 5.973

Platì – 4.288

Condofuri – 4.053

Brancaleone – 3.445

Molochio – 2.559

Anoia – 2.285

San Roberto – 1.797

Giffone – 1.785

Maropati – 1.577

Bruzzano Zeffirio – 1.486

Melicuccà – 1.366

Fiumara – 1.321

Santo Stefano in Aspromonte – 1.064

Casignana – 885

Samo – 879

Pazzano – 547

Roccaforte del Greco – 356

Provincia di Cosenza

Castrovillari – 20.489 elettori

San Giovanni in Fiore – 18.946

Roggiano Gravina – 8.225

Castrolibero – 8.224

Tortora – 5.870

Villapiana – 4.876

Dipignano – 4.513

Marano Marchesato – 3.329

Mandatoriccio – 3.324

San Pietro in Guarano – 3.141

San Lorenzo del Vallo – 3.052

San Fili – 2.792

Sant’Agata di Esaro – 2.638

Francavilla Marittima – 2.492

Buonvicino – 2.384

Grisolia – 2.292

Orsomarso – 2.195

Cerzeto – 2.110

Campana – 2.011

Paterno Calabro – 1.853

Falconara Albanese – 1.603

Papasidero – 718

Provincia Crotone

Crotone – 49.533 elettori

Cirò Marina – 13.072

Cutro – 9.013

Rocca di Neto – 4.932

Santa Severina – 2.022

Savelli – 1.605

Provincia di Catanzaro

Girifalco: 6.358 elettori

Gizzeria: 5.880

Montepaone: 5.441

Davoli: 5.370

Satriano – 4.932

Serrastretta- 3.445

Amaroni- 2.356

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio- 2.353

Taverna- 2.289

San Vito sullo Ionio- 1.989

Montauro- 1.977

Palermiti- 1.548

Carlopoli- 1.406

Martirano Lombardo- 1.190

Belcastro- 1.160

Cerva – 1.082

Andali – 691

Provincia Vibo Valentia

Serra San Bruno – 7.317

Tropea – 6.383

Ricadi – 5.109

San Calogero – 4.554

Briatico – 3.991

Limbadi – 2.982

Maierato – 2.768

San Gregorio d’Ippona – 2.608

Acquaro – 2.411

Spilinga – 2.339

Monterosso Calabro – 1.994

Vallelonga – 1.301

Zaccanopoli – 1.082

L’elenco dei Comuni al voto in Sicilia

Di seguito l’elenco basato sul numero di elettori della tabella ministeriale.

Provincia Messina

Messina – 190.458 elettori

Barcellona Pozzo di Gotto – 36.676

Milazzo – 27.749

Giardini Naxos – 9.622

Naso – 4.958

Saponara – 3.607

Alì Terme – 2.310

Merì – 2.105

Graniti – 1.756

Limina – 1.745

Savoca – 1.699

Basicò – 1.677

San Salvatore di Fitalia – 1.449

Mirto – 1.105

Malfa – 1.078

Raccuja – 963

Malvagna – 831

Provincia Agrigento

Agrigento – 51.768

Ribera – 19.869

Raffadali – 13.790

Casteltermini – 12.298

Siculiana – 5.955

Sambuca di Sicilia – 5.508

Cammarata – 5.363

Camastra – 2.699

Villafranca Sicula – 1.375

Provincia Caltanissetta

Mussomeli – 11.156 elettori

Serradifalco – 8.397

Santa Caterina Villarmosa – 6.490

Vallelunga Pratameno – 3.403

Sutera – 2.606

Villalba – 1.775

Bompensiere – 1.016

Provincia Catania

San Giovanni la Punta – 20.857 elettori

Bronte – 19.439

Mascali – 13.372

Pedara – 13.335

Randazzo – 11.474

Trecastagni – 9.854

San Pietro Clarenza – 6.851

Calatabiano – 5.478

Milo – 1.039

Provincia Enna

Enna – 25.951

Nicosia – 14.469

Valguarnera Caropepe – 12.493

Agira – 11.344

Pietraperzia – 10.279

Centuripe – 7.118

Provincia Palermo

Carini – 38.713 elettori

Misilmeri – 24.745

Termini Imerese – 22.881

Villabate – 16.270

Altofonte – 8.431

Isola delle Femmine – 6.261

Pollina – 3.786

Lascari – 3.545

Caltavuturo – 3.211

Polizzi Generosa – 3.151

Santa Cristina Gela – 1.146

Aliminusa – 1.032

Godrano – 979

Gratteri – 861

Scillato – 578

Campofelice di Fitalia – 478

Provincia Ragusa

Ispica – 14.445 elettori

Provincia Siracusa

Augusta – 32.849 elettori

Lentini – 20.451

Floridia – 19.731

Provincia Trapani