Elezioni Comunali: urne aperte a Reggio, Messina e non solo. Voto al via in 150 Comuni tra Calabria e Sicilia

Si potrà votare dalle ore 7 alle 23 di oggi, domenica 24 maggio, e dalle ore 7 alle ore 15 di domani, lunedì 25 maggio

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Foto di Matteo Bazzi / Ansa

Si è ufficialmente aperta, alle ore 7 di oggi, domenica 24 maggio, la due giorni di voto. Si vota in diversi Comuni d’Italia. Per quanto riguarda il nostro territorio, attenzionate maggiormente, e ovviamente, Reggio Calabria e Messina, le due Città Metropolitane dello Stretto in cui si vota per la prima volta contemporaneamente. Sono loro i due Comuni più popolosi dell’estremo Sud, ma in Calabria e Sicilia si vota in ben 150 Comuni. Si potrà votare dalle ore 7 alle 23 di oggi, domenica 24 maggio, e dalle ore 7 alle ore 15 di domani, lunedì 25 maggio.

Sono 934.448 gli elettori in Sicilia e 500.079 in Calabria, per un totale che sfiora il milione e mezzo di votanti.

L’elenco dei Comuni al voto in Calabria

Di seguito, l’elenco suddiviso per provincia con i dati ufficiali degli elettori, ordinati dal più popoloso al più piccolo.

Provincia Reggio Calabria

  • Reggio Calabria143.070
  • Palmi – 17.454
  • Taurianova – 14.833
  • Cinquefrondi – 7.496
  • Montebello Ionico – 5.973
  • Platì – 4.288
  • Condofuri – 4.053
  • Brancaleone – 3.445
  • Molochio – 2.559
  • Anoia – 2.285
  • San Roberto – 1.797
  • Giffone – 1.785
  • Maropati – 1.577
  • Bruzzano Zeffirio – 1.486
  • Melicuccà – 1.366
  • Fiumara – 1.321
  • Santo Stefano in Aspromonte – 1.064
  • Casignana – 885
  • Samo – 879
  • Pazzano – 547
  • Roccaforte del Greco – 356

Provincia di Cosenza

  • Castrovillari – 20.489 elettori
  • San Giovanni in Fiore – 18.946
  • Roggiano Gravina – 8.225
  • Castrolibero – 8.224
  • Tortora – 5.870
  • Villapiana – 4.876
  • Dipignano – 4.513
  • Marano Marchesato – 3.329
  • Mandatoriccio – 3.324
  • San Pietro in Guarano – 3.141
  • San Lorenzo del Vallo – 3.052
  • San Fili – 2.792
  • Sant’Agata di Esaro – 2.638
  • Francavilla Marittima – 2.492
  • Buonvicino – 2.384
  • Grisolia – 2.292
  • Orsomarso – 2.195
  • Cerzeto – 2.110
  • Campana – 2.011
  • Paterno Calabro – 1.853
  • Falconara Albanese – 1.603
  • Papasidero – 718

Provincia Crotone

  • Crotone – 49.533 elettori
  • Cirò Marina – 13.072
  • Cutro – 9.013
  • Rocca di Neto – 4.932
  • Santa Severina – 2.022
  • Savelli – 1.605

Provincia di Catanzaro

  • Girifalco: 6.358 elettori
  • Gizzeria: 5.880
  • Montepaone: 5.441
  • Davoli: 5.370
  • Satriano – 4.932
  • Serrastretta- 3.445
  • Amaroni- 2.356
  • Sant’Andrea Apostolo dello Ionio- 2.353
  • Taverna- 2.289
  • San Vito sullo Ionio- 1.989
  • Montauro- 1.977
  • Palermiti- 1.548
  • Carlopoli- 1.406
  • Martirano Lombardo- 1.190
  • Belcastro- 1.160
  • Cerva – 1.082
  • Andali – 691

Provincia Vibo Valentia

  • Serra San Bruno – 7.317
  • Tropea – 6.383
  • Ricadi – 5.109
  • San Calogero – 4.554
  • Briatico – 3.991
  • Limbadi – 2.982
  • Maierato – 2.768
  • San Gregorio d’Ippona – 2.608
  • Acquaro – 2.411
  • Spilinga – 2.339
  • Monterosso Calabro – 1.994
  • Vallelonga – 1.301
  • Zaccanopoli – 1.082

L’elenco dei Comuni al voto in Sicilia

Di seguito l’elenco basato sul numero di elettori della tabella ministeriale.

Provincia Messina

  • Messina190.458 elettori
  • Barcellona Pozzo di Gotto – 36.676
  • Milazzo – 27.749
  • Giardini Naxos – 9.622
  • Naso – 4.958
  • Saponara – 3.607
  • Alì Terme – 2.310
  • Merì – 2.105
  • Graniti – 1.756
  • Limina – 1.745
  • Savoca – 1.699
  • Basicò – 1.677
  • San Salvatore di Fitalia – 1.449
  • Mirto – 1.105
  • Malfa – 1.078
  • Raccuja – 963
  • Malvagna – 831

Provincia Agrigento

  • Agrigento – 51.768
  • Ribera – 19.869
  • Raffadali – 13.790
  • Casteltermini – 12.298
  • Siculiana – 5.955
  • Sambuca di Sicilia – 5.508
  • Cammarata – 5.363
  • Camastra – 2.699
  • Villafranca Sicula – 1.375

Provincia Caltanissetta

  • Mussomeli – 11.156 elettori
  • Serradifalco – 8.397
  • Santa Caterina Villarmosa – 6.490
  • Vallelunga Pratameno – 3.403
  • Sutera – 2.606
  • Villalba – 1.775
  • Bompensiere – 1.016

Provincia Catania

  • San Giovanni la Punta – 20.857 elettori
  • Bronte – 19.439
  • Mascali – 13.372
  • Pedara – 13.335
  • Randazzo – 11.474
  • Trecastagni – 9.854
  • San Pietro Clarenza – 6.851
  • Calatabiano – 5.478
  • Milo – 1.039

Provincia Enna

  • Enna – 25.951
  • Nicosia – 14.469
  • Valguarnera Caropepe – 12.493
  • Agira – 11.344
  • Pietraperzia – 10.279
  • Centuripe – 7.118

Provincia Palermo

  • Carini – 38.713 elettori
  • Misilmeri – 24.745
  • Termini Imerese – 22.881
  • Villabate – 16.270
  • Altofonte – 8.431
  • Isola delle Femmine – 6.261
  • Pollina – 3.786
  • Lascari – 3.545
  • Caltavuturo – 3.211
  • Polizzi Generosa – 3.151
  • Santa Cristina Gela – 1.146
  • Aliminusa – 1.032
  • Godrano – 979
  • Gratteri – 861
  • Scillato – 578
  • Campofelice di Fitalia – 478

Provincia Ragusa

  •  Ispica – 14.445 elettori

Provincia Siracusa

  • Augusta – 32.849 elettori
  • Lentini – 20.451
  • Floridia – 19.731

Provincia Trapani

  • Marsala – 68.966 elettori
  • Campobello di Mazara – 11.510
  • Gibellina – 3.809
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