Elezioni Comunali Taurianova, Roy Biasi lancia la sua campagna elettorale: “pronto per un nuovo mandato” | INTERVISTE

Il sindaco uscente di Taurianova, Roy Biasi, ha tenuto il suo primo comizio ufficiale della campagna elettorale, in vista delle imminenti elezioni comunali. In questa tornata elettorale, Biasi punta alla riconferma alla guida della città per la quinta volta, forte di un’esperienza amministrativa che ha segnato il suo percorso politico in questi anni. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Biasi ha parlato con determinazione delle realizzazioni raggiunte durante il suo mandato, sottolineando l’importanza di proseguire sulla strada intrapresa per il futuro della città. “Abbiamo fatto tante cose e abbiamo spiegato le prospettive future della città”, ha dichiarato il sindaco uscente, mettendo in evidenza il lavoro svolto sul territorio e la volontà di proseguire con un progetto che si basa sulla continuità, ma anche sull’innovazione.

Centrodestra unito a Taurianova

Nel corso del comizio, Biasi ha anche affrontato il tema dell’unità politica che caratterizza la sua candidatura. “Centrodestra unito? Assolutamente sì, nel simbolo ci sono tutti i partiti che governano l’Italia, la Regione e, tra poco, la città metropolitana”, ha affermato, ribadendo la forza della coalizione che lo sostiene. A fianco di Biasi durante l’evento, era presente anche il segretario provinciale degli azzurri, Arruzzolo, che ha ribadito il pieno sostegno della sua formazione politica alla candidatura del sindaco uscente.