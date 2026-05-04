Elezioni comunali Taurianova, Loprete sfida gli altri candidati al confronto pubblico

Raffaele Loprete, candidato a sindaco di Taurianova con la lista Radici e Futuro, ha rivolto attraverso le pagine social della lista un invito pubblico agli altri due candidati alla carica di primo cittadino, Roy Biasi e Domenico Romeo, proponendo l’organizzazione di un confronto aperto davanti ai cittadini. Un invito chiaro, diretto, che conferma la volontà di Loprete di portare la campagna elettorale sul terreno dei contenuti, dei programmi e delle proposte concrete per il futuro della città. Pur essendo il più giovane tra i candidati in campo, e confrontandosi con due figure che hanno già ricoperto il ruolo di sindaco, Raffaele Loprete non teme il confronto. Al contrario, lo considera un passaggio fondamentale di democrazia, trasparenza e rispetto verso i cittadini.

Per Loprete, infatti, Taurianova “non può essere chiamata a scegliere soltanto sulla base di annunci, slogan o appartenenze. I cittadini hanno il diritto di ascoltare dalla voce dei candidati quali siano le idee, le priorità e le soluzioni immaginate per affrontare i problemi della comunità. Questo il testo dell’invito diffuso pubblicamente: ad una settimana dalla presentazione delle liste e a tre settimane dal voto, penso sia arrivato il momento di parlare del futuro della nostra città e dei problemi della nostra città. Per questo rivolgo un invito pubblico a Mimmo e a Roy per un confronto pubblico, in piazza o in luogo condiviso davanti ai cittadini. Sarebbe un momento utile per tutti i cittadini, per ascoltare le nostre idee. Da parte mia c’è piena disponibilità. Attendo la vostra”.

Con questa iniziativa, Raffaele Loprete dimostra di “voler affrontare la competizione elettorale senza sottrarsi al dialogo e al confronto pubblico, mettendosi apertamente davanti alla città e chiedendo agli altri candidati di fare lo stesso. Una scelta che rafforza l’immagine di una candidatura giovane, libera e determinata, pronta a misurarsi sui temi concreti e non sulle polemiche. La proposta è stata lanciata pubblicamente. Ora la parola passa agli altri candidati”.