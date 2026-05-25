Elezioni comunali Taurianova, al via lo spoglio: è sfida tra Biasi, Romeo e Loprete

Al via lo spoglio a Taurianova, dove si decide il nome del nuovo sindaco al termine di una delle sfide elettorali più importanti per la cittadina della Piana. L’attenzione è concentrata sulla competizione a tre tra figure politiche di primo piano: il sindaco uscente Roy Biasi, l’ex sindaco Domenico Romeo e l’ex assessore comunale Raffaele Loprete, candidato per il centrosinistra. La notizia più rilevante è l’avvio dello scrutinio, che stabilirà chi guiderà Taurianova nella nuova fase amministrativa. A rendere ancora più significativa questa tornata elettorale è il cambiamento del sistema di voto rispetto al 2020: quest’anno, infatti, si è votato con un sistema uninominale a turno unico, perché gli abitanti sono scesi sotto i 15 mila.

Elezioni comunali Taurianova, spoglio in corso dopo il voto

A Taurianova è iniziata la fase decisiva delle elezioni comunali. Dopo la chiusura delle urne, lo spoglio è chiamato a definire l’esito di una competizione che ha visto confrontarsi tre candidati con esperienze politiche e amministrative già note alla città. La cittadina della Piana ha vissuto una sfida elettorale particolarmente rilevante, non soltanto per il peso dei nomi in campo, ma anche per il contesto politico in cui il voto si è svolto. La scelta del nuovo sindaco arriva infatti in una fase diversa rispetto alla precedente tornata amministrativa, con un meccanismo elettorale cambiato e con liste civiche protagoniste della competizione. Il risultato dello spoglio dirà quale progetto amministrativo avrà ottenuto la fiducia dei cittadini e quale figura sarà chiamata a ricoprire la poltrona di primo cittadino di Taurianova.

Sfida a tre per la carica di sindaco di Taurianova

La competizione per la guida del Comune vede in campo tre figure politiche di spicco. Il sindaco uscente Roy Biasi punta alla conferma, mentre l’ex sindaco Domenico Romeo torna al centro della scena politica cittadina. A completare il quadro c’è l’ex assessore comunale Raffaele Loprete, candidato per il centrosinistra. La presenza di profili già conosciuti rende la sfida particolarmente significativa. Non si tratta di una competizione tra volti estranei alla vita amministrativa della città, ma di un confronto tra candidati che hanno già avuto un ruolo nella politica locale e che oggi si contendono direttamente la guida di Taurianova.

Il voto assume quindi un valore politico forte. Da una parte c’è la continuità rappresentata dall’uscente Roy Biasi; dall’altra ci sono candidature che richiamano esperienze amministrative precedenti o percorsi politici alternativi, come quelle di Domenico Romeo e Raffaele Loprete.

Taurianova al voto con il sistema uninominale a turno unico

Il dato tecnico e politico più importante di questa consultazione è il passaggio al sistema uninominale a turno unico. Quest’anno, infatti, si è votato con questa modalità perché gli abitanti di Taurianova sono scesi sotto i 15 mila. Il cambiamento rispetto al 2020 è rilevante. Nella precedente tornata elettorale si era votato con un sistema basato su coalizioni e doppio turno, mentre ora la competizione si decide immediatamente. Vince il candidato che ottiene più voti nello scrutinio, senza il ricorso a una seconda fase elettorale. Questo meccanismo rende lo spoglio a Taurianova ancora più decisivo. Ogni scheda contribuisce direttamente alla scelta del nuovo sindaco e il risultato finale non sarà rinviato a un successivo confronto tra i due candidati più votati.

Attesa per il risultato finale dello spoglio

Con lo spoglio in corso, Taurianova attende di conoscere il nome del nuovo sindaco. La competizione a turno unico consegnerà direttamente il verdetto, senza ulteriori passaggi elettorali. L’esito definirà la nuova fase amministrativa della città e dirà quale tra Roy Biasi, Domenico Romeo e Raffaele Loprete avrà ottenuto la fiducia dei cittadini. Dopo il voto, l’ultima parola passa alle schede. Per Taurianova, comune della Piana, si tratta di un appuntamento politico di grande rilievo. Lo scrutinio in corso chiude la fase elettorale e apre quella della scelta amministrativa, destinata a incidere sul futuro della città.

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