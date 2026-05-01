Elezioni Comunali, Scurria contro Basile e De Luca: “Messina sotto scacco, città in ginocchio” | VIDEO

La campagna elettorale a Messina entra nel vivo con l’intervento di Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra, che sceglie toni netti per attaccare l’attuale “sistema politico-amministrativo cittadino” e chiamare direttamente in causa gli elettori in vista del voto del 24 e 25 maggio. Il messaggio più rilevante per i cittadini riguarda proprio il passaggio finale della dichiarazione: secondo Scurria, “saranno i messinesi, attraverso il voto, a decidere se voltare pagina e chiudere una stagione che il candidato definisce segnata da propaganda, occasioni mancate e giochi di palazzo”. Al centro della presa di posizione ci sono la critica a “Basiluca”, l’accusa di avere tenuto Messina “sotto scacco” e la promessa di un cambiamento politico-amministrativo.

Messina e lo scontro politico in vista del voto

La dichiarazione di Marcello Scurria si inserisce in una fase particolarmente intensa della competizione elettorale a Messina, dove il confronto tra candidati e schieramenti si concentra sempre più sul giudizio rispetto agli ultimi anni di amministrazione cittadina. Il candidato sindaco del centrodestra sceglie di porre al centro del dibattito il tema della discontinuità, presentando il voto del 24 e 25 maggio come un passaggio decisivo per il futuro della città.

“Messina è sotto scacco delle furbate di Basiluca. Otto anni di propaganda, occasioni perdute e giochi di palazzo hanno messo in ginocchio la città. Il 24 e 25 maggio saranno i messinesi a decidere. E saranno i cittadini, con il voto, a liberarci da un sistema che ha occupato il Palazzo per troppo tempo. Messina, si cambia con Marcello Scurria sindaco”, evidenzia l’ex subcommissario al Risanamento.