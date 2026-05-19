Elezioni Comunali Saponara, Maria Spidalieri: “la mia candidatura nasce da responsabilità e cambiamento”

Prosegue il percorso del candidato a sindaco Maria Spidalieri, alla guida della lista civica “Radici e Futuro – Insieme per Saponara”, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Spidalieri sottolinea il valore della propria candidatura, la prima al femminile nella storia del Comune. “Essere la prima candidata donna alla carica di sindaco nella storia della nostra Saponara non è solo un traguardo personale, ma un onore che porto con un profondo senso di responsabilità. Non è una questione di statistica, ma una scelta etica e di civiltà”.

Nel delineare il proprio impegno, Spidalieri richiama anche il ruolo delle donne nella comunità e nella vita pubblica. “Essere una donna con figli, una famiglia da accudire e un lavoro non è un limite per chi vuole fare politica, ma un valore aggiunto. Le difficoltà quotidiane insegnano resilienza, concretezza ed empatia, competenze che porterò in Comune”. Al centro della proposta politica, l’indipendenza dai vecchi schemi e la volontà di rimettere i cittadini al centro. “È un periodo carico di entusiasmo e determinazione che si fonda su due punti: l’indipendenza e la centralità della comunità nel progetto per Saponara”.

Spidalieri evidenzia la volontà di segnare una discontinuità rispetto al passato amministrativo

Spidalieri evidenzia inoltre la volontà di segnare una discontinuità rispetto al passato amministrativo. “Vogliamo offrire ai cittadini un cambio di tendenza. Saponara deve smettere di guardare indietro e iniziare a correre per colmare il gap con i comuni limitrofi. Avere l’onore di servire la propria comunità è un valore troppo nobile per perdersi in calcoli elettorali o logiche di potere. La mia lealtà è verso il progetto di rinascita che abbiamo costruito insieme”, conclude Spidalieri.