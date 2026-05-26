Elezioni comunali San Giovanni in Fiore: Ambrogio davanti a Barile e Candalise, ci sarà il ballottaggio

Alle elezioni comunali di San Giovanni in Fiore, la notizia principale è il vantaggio di Marco Ambrogio, candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra, quando lo scrutinio non è ancora concluso ma ha già delineato un quadro politico piuttosto chiaro. Con 20 sezioni scrutinate su 24, Ambrogio risulta al momento il candidato più votato, attestandosi attorno al 45,73% delle preferenze. Un risultato significativo, che lo colloca davanti agli altri sfidanti, ma che non basta a chiudere la partita al primo turno. Il dato consegna quindi alla città uno scenario ormai definito: sarà necessario il ballottaggio per scegliere il prossimo sindaco di San Giovanni in Fiore.

Marco Ambrogio in vantaggio con il sostegno del centrodestra

Il candidato sostenuto dal centrodestra, Marco Ambrogio, guida la corsa alla carica di sindaco con una percentuale vicina alla soglia decisiva, ma ancora insufficiente per evitare il secondo turno. Il suo 45,73% rappresenta il dato più rilevante emerso finora dallo scrutinio e lo pone in una posizione di forza in vista della fase finale della competizione elettorale.

Il risultato assume particolare rilievo anche per il peso politico di San Giovanni in Fiore, comune centrale nel panorama della provincia di Cosenza. La città, per storia, dimensioni e ruolo territoriale, rappresenta un banco di prova importante per gli equilibri politici locali. Il vantaggio di Ambrogio indica una netta affermazione della sua proposta elettorale, ma il mancato superamento della soglia necessaria per vincere subito mantiene aperta la contesa.

Antonio Barile secondo: sarà decisivo il secondo turno

Alle spalle di Marco Ambrogio si colloca Antonio Barile, che secondo i dati disponibili è al 26,44%. Il distacco dal candidato del centrodestra è consistente, ma il ballottaggio cambia la natura della competizione: non si tratterà più di una sfida a più candidati, ma di un confronto diretto per conquistare la maggioranza dei voti.

Per Barile, il secondo turno rappresenta quindi l’occasione per provare a ricompattare il consenso degli elettori che al primo turno hanno scelto altri candidati. La distanza dal primo classificato è ampia, ma in un ballottaggio a San Giovanni in Fiore il comportamento degli elettori esclusi dalla sfida finale può diventare determinante.

Luigi Candelise al 20,37% e Giuseppe “Pino” Belcastro al 7,47%

Il quadro emerso dallo scrutinio vede Luigi Candelise fermarsi al 20,37%. Anche il suo risultato entra ora nel ragionamento politico in vista del secondo turno, perché il bacino di voti raccolto potrebbe avere un ruolo importante nella definizione degli equilibri del ballottaggio.

Più indietro si colloca Giuseppe “Pino” Belcastro, che ottiene il 7,47%. Pur essendo distante dai primi tre candidati, anche questa quota di consenso contribuisce a delineare il peso complessivo delle diverse aree politiche e civiche presenti nella competizione.

Scrutinate 20 sezioni su 24: il risultato non è ancora definitivo

Il dato disponibile riguarda 20 sezioni scrutinate ufficialmente su 24. Questo significa che il risultato finale dovrà essere confermato dal completamento dello scrutinio, ma il quadro politico appare già orientato verso il secondo turno.

La mancata chiusura della sfida al primo turno è l’elemento decisivo della giornata elettorale. Nonostante il vantaggio di Marco Ambrogio, nessun candidato raggiunge la soglia necessaria per l’elezione immediata. Da qui la conclusione politica più rilevante: sarà dunque ballottaggio.

Ballottaggio a San Giovanni in Fiore: la sfida per il prossimo sindaco

La corsa per il prossimo sindaco di San Giovanni in Fiore entra ora in una nuova fase. Il primo turno ha consegnato un vantaggio evidente a Marco Ambrogio, ma la decisione finale spetterà agli elettori nel confronto diretto del ballottaggio.

In questa fase, il tema centrale sarà la capacità dei candidati rimasti in corsa di allargare il proprio consenso. I voti raccolti da Luigi Candelise e da Giuseppe “Pino” Belcastro, insieme all’orientamento degli elettori che non si sono riconosciuti nei primi due candidati, potranno incidere sul risultato definitivo.