Elezioni comunali, Russo: “Messina è una città da rimettere in movimento”

“Grande partecipazione stamattina al multisala Apollo, sala gremita, tanti giovani, con la partecipazione di Valentina Chinnici e in collegamento Gianni Cuperlo e Anthony Emanuele Barbagallo. Messina non è una città da rifondare da zero. È una città da rimettere in movimento. Ha una posizione strategica, competenze, energie sociali, una comunità viva, un patrimonio umano, culturale e paesaggistico straordinario”, lo afferma Antonella Russo, candidato sindaco del centrosinistra.

“Quello che è mancato finora è una direzione. Noi proponiamo una direzione chiara: una città più giusta, più semplice, più umana; una città che trattiene i giovani, produce buon lavoro, riduce le disuguaglianze, valorizza quartieri e villaggi, mette al centro diritti, servizi e qualità della vita”, conclude Russo.