Elezioni comunali: Romeo è il nuovo sindaco di Taurianova, battuto l’uscente Biasi

Le elezioni amministrative di Taurianova segnano un ritorno alla guida della città per Domenico Romeo, che torna a ricoprire il ruolo di sindaco dopo le precedenti esperienze al governo del comune. La tornata elettorale si è distinta per la sua intensità e per l’equilibrio tra i candidati, con un risultato finale deciso da un margine estremamente ridotto: appena 62 voti hanno separato il nuovo sindaco dall’ex primo cittadino e sindaco uscente Roy Biasi, confermando quanto ogni singolo voto abbia avuto un peso determinante.

Una sfida elettorale combattuta fino all’ultimo voto

La competizione a Taurianova è stata segnata da un confronto diretto e serrato tra Romeo e Biasi, con entrambe le parti impegnate a presentare programmi concreti per la città. Il margine di 62 voti a favore di Romeo evidenzia come la cittadinanza abbia premiato la sua esperienza e la capacità di guidare la città, scegliendo di affidarsi nuovamente a un volto noto della politica locale per affrontare le sfide future e garantire continuità amministrativa.