Elezioni Comunali, Renata Polverini a Messina al fianco di Marcello Scurria

Lunedì 18 maggio 2026 dalle ore 13:00 alle 15.00, presso il comitato elettorale di Marcello Scurria sindaco di via Tommaso Cannizzaro, si terrà un confronto sulle politiche attive per il lavoro e prospettive occupazionali a Messina assieme ai candidati della lista Noi Moderati per il Consiglio Comunale. Sarà presente l’On. Renata Polverini Deputata di Noi Moderati, già Presidente della Regione

Lazio e Segretaria nazionale dell’ Unione Generale Lavoratori, assieme al candidato sindaco Marcello Scurria.

All’incontro parteciperanno i 32 candidati al Consiglio Comunale e i candidati ai Quartieri, insieme ai propri sostenitori per condividere e rilanciare il programma elettorale della coalizione del Centrodestra, a distanza di pochi giorni dal voto, per migliorare il futuro della città, dei cittadini e delle imprese produttive.