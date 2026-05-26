Elezioni Comunali Reggio: passate 24 ore e ancora mancano i dati definitivi. Zimbalatti va in Prefettura: costa sta succedendo?

Elezioni concluse, scrutinio terminato, siamo a martedì e ancora non si conoscono i risultati definitivi. Seppur la partita per Palazzo San Giorgio sia già stata risolta con un netto trionfo di Cannizzaro, i candidati sono curiosi di capire il reale risultato elettorale legato al proprio nome personale. Qualcuno è anche in bilico sull’ottenimento o meno del seggio. Il consigliere Zimbalatti ha espresso forte preoccupazione e profondo rammarico per quanto sta accadendo in relazione allo scrutinio delle elezioni comunali di Reggio Calabria.

“A oltre 24 ore dalla chiusura dei seggi, infatti, la città non dispone ancora dei dati definitivi ufficiali delle sezioni elettorali. Una situazione grave, incresciosa e francamente inaccettabile per una competizione elettorale così importante. – ha dichiarato Zimbalatti – Nella giornata odierna mi sono personalmente recato presso la Prefettura per chiedere chiarimenti e comprendere le ragioni di tale ritardo, ma purtroppo non è stato possibile ottenere alcun riscontro concreto. Nel frattempo, gli uffici comunali risultano chiusi e nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita ai cittadini, ai candidati e alle forze politiche.

In città continuano a rincorrersi voci su contestazioni, anomalie e problemi nei conteggi delle schede, ma al momento tutto resta affidato a indiscrezioni e ricostruzioni informali. Proprio per questo sarebbe necessario, urgente e doveroso che le istituzioni competenti facessero immediatamente chiarezza.

È davvero assurdo che nel 2026 si possa assistere ancora a simili disfunzioni amministrative, soprattutto alla luce delle note vicende e delle indagini che hanno già interessato le precedenti elezioni comunali del 2020. Quanto sta accadendo rischia di alimentare ulteriore sfiducia nei confronti delle istituzioni e del regolare svolgimento del processo democratico.

Ci auguriamo che il Comune pubblichi al più presto i risultati definitivi oppure, quantomeno, si degni di spiegare pubblicamente ai cittadini per quale motivo, a ogni tornata elettorale, la città debba trovarsi a vivere situazioni tanto imbarazzanti quanto incomprensibili.

Oggi, con il superamento delle 24 ore dalla chiusura dei seggi senza dati definitivi, si è raggiunto un punto limite che non può essere sottovalutato. Chi di dovere intervenga immediatamente e fornisca le comunicazioni dovute alla città“.