Elezioni Comunali Reggio: passate 24 ore e ancora mancano i dati definitivi. Zimbalatti va in Prefettura: costa sta succedendo?

Grave ritardo nella comunicazione dei dati definitivi delle Elezioni Comunali di Reggio Calabria: a 24 ore dalla chiusura dei seggi, con gli scrutini già terminati, ancora mancano i dati ufficiali. Il consigliere Zimbalatti si reca in Prefettura chiedendo delucidazioni

consiglio metropolitano zimbalatti

Elezioni concluse, scrutinio terminato, siamo a martedì e ancora non si conoscono i risultati definitivi. Seppur la partita per Palazzo San Giorgio sia già stata risolta con un netto trionfo di Cannizzaro, i candidati sono curiosi di capire il reale risultato elettorale legato al proprio nome personale. Qualcuno è anche in bilico sull’ottenimento o meno del seggio. Il consigliere Zimbalatti ha espresso forte preoccupazione e profondo rammarico per quanto sta accadendo in relazione allo scrutinio delle elezioni comunali di Reggio Calabria.

A oltre 24 ore dalla chiusura dei seggi, infatti, la città non dispone ancora dei dati definitivi ufficiali delle sezioni elettorali. Una situazione grave, incresciosa e francamente inaccettabile per una competizione elettorale così importante. – ha dichiarato Zimbalatti – Nella giornata odierna mi sono personalmente recato presso la Prefettura per chiedere chiarimenti e comprendere le ragioni di tale ritardo, ma purtroppo non è stato possibile ottenere alcun riscontro concreto. Nel frattempo, gli uffici comunali risultano chiusi e nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita ai cittadini, ai candidati e alle forze politiche.

In città continuano a rincorrersi voci su contestazioni, anomalie e problemi nei conteggi delle schede, ma al momento tutto resta affidato a indiscrezioni e ricostruzioni informali. Proprio per questo sarebbe necessario, urgente e doveroso che le istituzioni competenti facessero immediatamente chiarezza.

È davvero assurdo che nel 2026 si possa assistere ancora a simili disfunzioni amministrative, soprattutto alla luce delle note vicende e delle indagini che hanno già interessato le precedenti elezioni comunali del 2020. Quanto sta accadendo rischia di alimentare ulteriore sfiducia nei confronti delle istituzioni e del regolare svolgimento del processo democratico.

Ci auguriamo che il Comune pubblichi al più presto i risultati definitivi oppure, quantomeno, si degni di spiegare pubblicamente ai cittadini per quale motivo, a ogni tornata elettorale, la città debba trovarsi a vivere situazioni tanto imbarazzanti quanto incomprensibili.

Oggi, con il superamento delle 24 ore dalla chiusura dei seggi senza dati definitivi, si è raggiunto un punto limite che non può essere sottovalutato. Chi di dovere intervenga immediatamente e fornisca le comunicazioni dovute alla città“.

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