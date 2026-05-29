Elezioni Comunali Reggio Calabria, Zimbalatti supera Lascala e ottiene il 5° seggio di Forza Italia | DATI

Sono completati i conteggi della sezione 37, quella che impediva di completare i dati dello scrutinio delle elezioni Comunali di Reggio Calabria. I dati saranno pubblicati ufficialmente nelle prossime ore, ma intanto sappiamo che l’unica sfida aperta – quella per la quinta posizione nella lista di Forza Italia – assume un risultato ben definito. Nino Zimbalatti, infatti, ha ottenuto 14 preferenze in questa sezione, contro le 4 di Rocco Lascala. Alla luce di questi dati, il finale vede Zimbalatti con 989 preferenze e Lascala con 984. Per soli cinque voti di differenza, Zimbalatti arriva quinto e Lascala sesto. Zimbalatti è dentro il consiglio comunale e Lascala no. Almeno per ora.

Come abbiamo già scritto nei precedenti articoli, infatti, non abbiamo alcun dubbio che almeno uno degli eletti di Forza Italia verrà nominato nella Giunta Comunale di Cannizzaro: potrebbe essere Maiolino, il più votato con oltre 1.600 preferenze. Ma potrebbero essere anche due, con Milia che ha ottenuto quasi 1.300 voti. In ogni caso, quindi, anche Rocco Lascala – sesto nella lista – entrerà a Palazzo San Giorgio, e potrebbe farcela anche Pasquale Imbalzano (860 voti), settimo in lista, nel caso in cui gli assessori di Forza Italia saranno due.