Elezioni Comunali Reggio Calabria, Reggio Protagonista: “un grande risultato civico. Peccato per il seggio sfumato per appena 200 voti”

“Reggio Protagonista esprime grande soddisfazione per la straordinaria vittoria di Francesco Cannizzaro, che con circa il 65% dei consensi ha ricevuto dai cittadini un mandato forte e chiaro per guidare il cambiamento di Reggio Calabria. Siamo particolarmente orgogliosi del risultato ottenuto dalla nostra lista: circa 1.800 voti conquistati in poche settimane di campagna elettorale, come unica vera lista civica della coalizione, costruita da donne e uomini della società civile che in questi anni hanno portato avanti battaglie concrete per la città. Resta il rammarico per il seggio mancato per appena 200 voti, ma questo risultato rappresenta comunque una base importante da cui partire”. Lo afferma in una nota il Prof. Simone Veronese Coordinatore Reggio Protagonista.

“Per noi non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso. Da oggi nasce una comunità civica che lavorerà per costruire un movimento forte, serio e credibile, capace di rappresentare i cittadini, avanzare proposte concrete e contribuire alla crescita della città. Ora Francesco Cannizzaro dovrà mettersi subito al lavoro per affrontare e risolvere le tante criticità ereditate da undici anni di amministrazione del centrosinistra, restituendo efficienza, sviluppo e prospettive a Reggio Calabria”.

“Reggio Protagonista sarà al fianco del nuovo sindaco e della nuova amministrazione ogni volta che verranno adottate scelte utili per il bene della città, continuando al tempo stesso a mantenere il proprio ruolo civico di ascolto, proposta e vicinanza ai cittadini. Ringraziamo i circa 1.800 elettori che hanno scelto Reggio Protagonista, i candidati, i volontari e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. La storia di Reggio Protagonista non finisce oggi: oggi comincia”.