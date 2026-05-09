Elezioni Comunali Reggio Calabria, presentati i candidati del M5S. Roschetti ammette: “qui non abbiamo grandi numeri” | INTERVISTE

Il Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria ha presentato i propri candidati al Consiglio comunale all’interno della lista civica “Battaglia sindaco per Reggio”, a sostegno del candidato sindaco del Partito Democratico in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L’iniziativa si è svolta nella sede del Gruppo Territoriale M5S, alla presenza della coordinatrice regionale Anna Laura Orrico e della rappresentante territoriale Giovanna Milena Roschetti.

Orrico: “Reggio è una città complessa e noi vogliamo essere protagonisti”

A intervenire durante l’iniziativa è stato il coordinatore regionale del Movimento, l’onorevole Anna Laura Orrico, che ha sottolineato il significato politico della candidatura dei rappresentanti pentastellati nella lista civica. Orrico ha dichiarato: “presentiamo un gruppo di candidati che esprimono la nostra proposta politica. Reggio è una città complessa e noi vogliamo essere protagonisti. Conte? Ha avuto un intervento, è vicino ai nostri candidati ed al candidato sindaco”.

Roschetti: “a Reggio ci dobbiamo fare conoscere”

Nel corso della presentazione è intervenuta anche la dottoressa Giovanna Milena Roschetti, rappresentante del gruppo territoriale del M5S, che ha spiegato la scelta compiuta dal Movimento e il numero dei candidati inseriti nella lista. Roschetti ha dichiarato: “sono 4 i candidati nella lista Battaglia sindaco. Il civismo? E’ importante, c’è sfiducia nella politica tradizionale. Il M5S a Reggio? Non abbiamo grandi numeri, ci dobbiamo ancora fare conoscere. E’ impossibile prevedere il voto, praticamente in ogni famiglia c’è un candidato”.

I nomi dei candidati nella lista “Battaglia sindaco”

Avv. Carmelo Malara

Prof.ssa Elena Pelle

Maria Marraffa

Francesca Tiziano

I candidati schierati dal M5S per le circoscrizioni