Elezioni comunali Reggio Calabria, Nino Foti: “grazie a tutta la squadra di Noi Moderati e auguri a Mario Cardia”

“Il risultato ottenuto da Noi Moderati alle elezioni comunali di Reggio Calabria rappresenta il frutto di un lavoro di squadra costruito con impegno, presenza sul territorio e spirito di servizio. Voglio rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i candidati della lista, ai sostenitori e a quanti hanno contribuito in queste settimane a portare avanti con entusiasmo e responsabilità il nostro progetto politico”. Lo dichiara il coordinatore provinciale di Noi Moderati, Nino Foti. “Ogni componente della squadra ha dato un contributo importante affrontando questa campagna elettorale con grande senso di appartenenza e attenzione verso la città. A Mario Cardia rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro certo che saprà rappresentare con equilibrio e competenza le istanze del territorio all’interno del Consiglio comunale“, aggiunge Foti.

Sulla stessa linea anche il coordinatore cittadino di Noi Moderati, Luciano Politi: “questa esperienza elettorale ha confermato la presenza di una comunità politica seria, radicata e pronta a continuare un percorso di crescita sul territorio. Desidero ringraziare tutti i candidati che hanno scelto di sposare con convinzione il nostro progetto politico, mettendosi a disposizione della città con impegno e spirito di servizio. Continueremo a lavorare con determinazione e concretezza nell’interesse di Reggio Calabria“.