Elezioni comunali Reggio Calabria, Mimmo Battaglia chiude la campagna elettorale a Piazza Duomo

Si terrà venerdì 22 maggio, alle ore 19.30, a Piazza Duomo a Reggio Calabria, il comizio conclusivo della campagna elettorale di Mimmo Battaglia, candidato sindaco del centrosinistra. L’appuntamento rappresenta l’ultimo momento pubblico della campagna prima del voto e si svolgerà in uno dei luoghi simbolo del centro cittadino, scelto per ospitare la chiusura del percorso elettorale del candidato e della coalizione che lo sostiene.

Il centrosinistra verso la chiusura della campagna

Con il comizio di Mimmo Battaglia, il centrosinistra a Reggio Calabria si prepara a chiudere ufficialmente la propria campagna elettorale. L’evento segna l’ultima tappa di un percorso politico che ha accompagnato il candidato sindaco fino alla vigilia del voto. Nel corso dell’appuntamento, Battaglia avrà la possibilità di richiamare i temi al centro della sua proposta amministrativa e di rivolgere un ultimo appello alla partecipazione democratica.