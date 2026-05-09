Elezioni Comunali Reggio Calabria, Loizzo: “Lega ha investito in Calabria. Saremo determinanti per Cannizzaro”

“Nessuno può negare che, grazie alla Lega e all’impegno di Matteo Salvini, siano arrivati grandi risorse per la Calabria“. Lo dichiara Simona Loizzo deputato della Lega. “Ma oltre alle infrastrutture – aggiunge Loizzo – c’è l’impegno di Piantedosi per la sicurezza e l’ordine pubblico, con tante assunzioni, di Valditara per la dispersione scolastica, di Claudio Durigon sul lavoro. La Calabria è stata una delle regioni in cui la Lega ha investito di più partendo dal Ponte e dalla 106 e arrivando sino all’alta velocità.

Ora siamo concentrati anche sulle questioni sociali e occupazionali – conclude Loizzo – e siamo anche certi che a Reggio Calabria saremo determinanti per la vittoria al primo turno di Cannizzaro“.