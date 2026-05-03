Elezioni comunali Reggio Calabria, l’arrivo di Fratoianni segna la mobilitazione della sinistra reggina: “ci crediamo tantissimo”

Dopo la partecipata presentazione della lista AVS al Comune alla presenza dell’On. Elisabetta Piccolotti, a distanza di dieci giorni è la volta del segretario nazionale di Sinistra Italiana – AVS– On. Nicola Fratoianni. Il Leader di AVS sarà a Reggio Calabria per sostenere il candidato Sindaco del Centrosinistra e le compagne ed i compagni di Alleanza Verdi Sinistra che per la prima volta partecipano alla competizione elettorale reggina. La manifestazione si svolgerà a Piazza Camagna Martedì 5 maggio alle ore 18.

Saranno presenti: il sindaco Mimmo Battaglia, i componenti della Segreteria Regionale di AVS, le candidate e i candidati consiglieri comunali e i candidati alle circoscrizioni, gli iscritti e simpatizzanti della sinistra progressista e ambientalista reggina. La presenza in sequenza dei leader nazionali di AVS a Reggio Calabria dimostra ancora una volta la fiducia che vertici ripongono nella federazione reggina. Con una lista eterogenea, composta da persone nuove e d’esperienza, alleanza verdi sinistra si pone come la vera novità di queste elezioni.