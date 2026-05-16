Elezioni comunali Reggio Calabria, la Rete dei Comitati di quartiere incontra i candidati sindaco

“La Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria, come annunciato in occasione della Conferenza stampa per la presentazione del Regolamento comunale sui Comitati di quartiere, ufficializza con il presente comunicato che lunedì 18 maggio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso la Sala F. Perri di Palazzo Alvaro della Città Metropolitana in Piazza Italia (RC), si terrà l’incontro con i candidati alla carica di sindaco per il Comune di Reggio Calabria”. Lo afferma in una nota in rappresentanza della Rete dei Comitati di quartiere di RC, il coordinatore Fabio Putortì.

“L’incontro sarà un banco di prova per i futuri amministratori poiché, oltre le domande su questioni territoriali, si inviteranno i candidati alla carica di Sindaco a sottoscrivere un impegno per la formazione di un protocollo con la Rete dei Comitati, quale atto funzionale all’attuazione dei processi amministrativi necessari per dare seguito alle disposizioni del Regolamento comunale”.

“Prima prova quindi per i candidati che potranno dimostrare, appena assunta la carica di Sindaco, la volontà di adempiere i propri doveri attraverso un atto istituzionale concreto. Ricordiamo alla collettività che il Regolamento comunale sui comitati di quartiere è stato emanato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 09/04/2026, in seguito all’approvazione in II° commissione consiliare del disegno di regolamento elaborato dai cittadini della Rete dei Comitati di quartiere di RC”.

“Grazie al sopraindicato regolamento si è raggiunto un risultato storico per la città, poiché i Comitati di quartiere, libere formazioni apartitiche di cittadini, sono inseriti con pieno titolo giuridico nel circuito istituzionale di governo del territorio, avendo il diritto di partecipare, con funzione propositiva e consultiva, nei processi decisionali sulla gestione delle risorse pubbliche, nonché nelle fasi di formazione degli atti di pianificazione e di programmazione degli interventi pubblici”.

“Crediamo quindi nella formula del governo partecipato poiché le enormi potenzialità del nostro territorio possono essere valorizzate solo attraverso il coinvolgimento dei cittadini e di quelle eccellenze che non dobbiamo più fare emigrare altrove. La Città e i cittadini “stanno chiamando”, vediamo insieme chi risponderà e quindi chi saprà passare dalle parole ai fatti. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica: retecomitatidiquartiererc@gmail.com”.