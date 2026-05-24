Elezioni comunali Reggio Calabria: il candidato Sindaco Saverio Pazzano ha già espresso il suo voto

Entrano ufficialmente nel vivo le elezioni comunali Reggio Calabria con i principali protagonisti della competizione elettorale che stanno compiendo il loro dovere civico in queste prime ore della giornata. Tra i primi a presentarsi alle urne è stato proprio Saverio Pazzano, noto candidato a Sindaco per la città dello Stretto. Il leader politico ha scelto di recarsi al seggio di buon mattino, completando le operazioni di voto prima delle 10:30, lanciando così un chiaro segnale di tempestività e invitando implicitamente tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a questa importante giornata democratica.

Il seggio all’Istituto Magistrale sul Lungomare

Il momento cruciale del voto di Saverio Pazzano si è consumato in una cornice d’eccezione, ovvero all’interno delle sezioni allestite presso l’Istituto Magistrale, situato sul celebre e suggestivo Lungomare di Reggio Calabria. La scelta di votare così presto ha permesso al candidato di svolgere le procedure elettorali in assoluta tranquillità, incrociando i primi elettori e scambiando qualche battuta con i componenti del seggio in un clima di sereno confronto. La zona costiera, da sempre simbolo identitario della bellezza cittadina, si conferma in questo modo uno dei fulcri strategici del voto odierno.

La sfida elettorale per la poltrona di Primo Cittadino

Con questo gesto simbolico e concreto, la corsa per l’elezione del nuovo Sindaco di Reggio Calabria entra nella sua fase più calda e decisiva. L’affluenza delle prossime ore sarà un dato fondamentale per stabilire l’orientamento della comunità e il futuro amministrativo del territorio. La mattinata prosegue ora con l’attesa del voto degli altri sfidanti, ma l’azione rapida e mattutina di Saverio Pazzano all’Istituto Magistrale Reggio Calabria ha indubbiamente scandito il ritmo di apertura di una domenica decisiva per le sorti della città calabrese.