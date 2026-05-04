Elezioni Comunali Reggio Calabria: il 9 maggio l’incontro con i candidati del M5S | INFO e NOMI

Sabato 9 maggio, alle ore 17:30, presso la sede del Gruppo Territoriale M5S di Reggio Calabria, sita in Via Giuseppe Melacrino 10A, si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidati in Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria, nella lista civica “Battaglia sindaco per Reggio“, a sostegno del candidato sindaco Domenico Battaglia per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026.

I candidati consiglieri comunali che verranno presentati sono:

Avv. Carmelo Malara

Prof.ssa Elena Pelle

Maria Marraffa

Francesca Tiziano

Saranno inoltre presentati i candidati schierati dal Movimento per le circoscrizioni cittadine:

Dr. Attilio Attinà (Candidato alla I Circoscrizione – Reggio Calabria Centro)

Avv. Marco Tripodi (Candidato alla III Circoscrizione – Reggio Calabria Nord)

All’evento parteciperanno i candidati citati, i referenti locali del Movimento 5 Stelle, il Coordinatore provinciale già Senatore Giuseppe Auddino la coordinatrice regionale del M5S on. Anna Laura Orrico, e il candidato sindaco Domenico Battaglia. I giornalisti avranno ampio spazio per domande e interviste.