Elezioni Comunali Reggio Calabria: Francesco Cannizzaro ha votato al Vittorino Da Feltre | FOTO

Nella mattinata di oggi, l’attenzione politica locale e nazionale si è concentrata sul seggio allestito presso l’istituto scolastico Vittorino Da Feltre, dove il candidato a Sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di Centrodestra, Francesco Cannizzaro, ha ufficialmente espresso la propria preferenza elettorale. Il noto esponente politico ha votato alle ore 11, presentandosi alle urne circondato da sostenitori, cittadini e giornalisti in un clima di grande fermento e partecipazione. Questo passaggio formale rappresenta un momento clou delle elezioni comunali di Reggio Calabria, una tornata elettorale attesissima da tutta la cittadinanza dello Stretto per il rinnovo del consiglio e della guida cittadina.

Il significato del voto per il futuro della città dello Stretto

La giornata odierna rappresenta uno snodo cruciale per il futuro politico e amministrativo dell’intero territorio calabrese. Con le elezioni amministrative 2026, la comunità è chiamata a scegliere il percorso da intraprendere per i prossimi cinque anni, dopo una campagna elettorale intensa e ricca di confronti programmatici. Il Centrodestra si presenta compatto attorno alla figura di Francesco Cannizzaro, puntando a una proposta di rilancio complessivo e proponendo un programma orientato allo sviluppo economico, alla valorizzazione turistica e all’ammodernamento delle infrastrutture strategiche di Reggio Calabria.

Affluenza e prossimi passi verso lo scrutinio finale

La presenza del leader politico presso il plesso Vittorino Da Feltre ha richiamato l’ampio interesse dei media regionali, confermando la rilevanza che questo voto riveste per gli equilibri della regione. Le operazioni di voto per le elezioni comunali di Reggio Calabria proseguiranno regolarmente per permettere a tutti gli aventi diritto di recarsi alle urne ed esprimere la propria preferenza per il nuovo primo cittadino. Subito dopo la chiusura ufficiale dei seggi elettorali inizierà lo scrutinio delle schede, che stabilirà se la coalizione guidata da Francesco Cannizzaro riuscirà a ottenere la maggioranza assoluta subito o se la città dovrà attendere l’esito del successivo turno di ballottaggio.