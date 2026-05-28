Elezioni comunali Reggio Calabria, Di Bella denuncia anomalie nei conteggi: “serve piena chiarezza”

Giovanni Di Bella rompe il silenzio e denuncia pubblicamente quella che definisce una situazione “anomala” riguardante i conteggi delle recenti elezioni. A oltre 72 ore dalla chiusura dei seggi, infatti, non sarebbero ancora disponibili i dati definitivi, circostanza che il candidato giudica grave e poco chiara.

Con tono ironico ma deciso, Di Bella afferma: “Neanche io e i miei parenti mi hanno votato”. “Una battuta che nasconde però un’accusa precisa: secondo quanto dichiarato, nella sezione dove hanno votato lui, la madre e il fratello non risulterebbero preferenze a suo nome, almeno stando ai dati finora disponibili e salvo eventuali riconteggi o sezioni ancora mancanti. E vi assicuro che i miei familiari mi hanno votato!”, aggiunge il candidato, sottolineando ancora una volta la propria incredulità davanti ai dati emersi finora“.

“Non saranno certamente quei voti a cambiare il risultato finale o la mia posizione – precisa – ma qui si parla di trasparenza e legalità, che devono esserci sempre”.

Il candidato evidenzia inoltre come “il voto sia per sua natura anonimo e segreto, ma ritiene allo stesso tempo preoccupante il numero crescente di candidati che, nelle ultime ore, starebbero segnalando discrepanze e anomalie nei risultati elettorali“.

Di Bella annuncia quindi che, “se entro pochi giorni non arriveranno chiarimenti ufficiali, sarebbe pronto a presentare una denuncia formale per fare luce sulla vicenda. Nel suo intervento non manca però un ringraziamento ai presidenti di seggio e agli scrutatori per il lavoro svolto durante le operazioni elettorali, definito “complesso e delicato”. Tuttavia, conclude ribadendo con forza la necessità di accertamenti rapidi e trasparenti: ‘È arrivato il momento di fare piena chiarezza‘”.