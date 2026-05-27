Elezioni Comunali Reggio Calabria, Pazzano: “operazioni di spoglio confuse, la prossima volta chiamiamo l’ONU”

Le votazioni si sono concluse lunedì alle 15. Poche ore dopo è arrivata l’ufficialità della vittoria di Cannizzaro a scrutinio ancora in corso, ma ampiamente indirizzato dalle percentuali bulgare. In nottata si è chiuso anche lo scrutinio. Siamo a mercoledì, 2 giorni dopo, e ancora sul sito del Comune non sono state caricate tutte e 196 le sezioni, siamo fermi a 192, 2 in più di ieri. Una lentezza nelle operazioni che impedisce ancora all’ultimo candidato al Consiglio Comunale di avere la certezza di essere dentro o fuori, visto il testa a testa in Forza Italia tra Zimbalatti e Lascala.

Saverio Pazzano, rimasto fuori dal Consiglio Comunale poichè la sua lista non ha superato lo sbarramento, ha criticato le operazioni di spoglio rimandando ogni considerazione a quando si sapranno i dati reali: “NON ANCORA. Non è ancora il tempo dell’analisi del voto, perché i dati non sono ancora definitivi. Le operazioni di spoglio si sono svolte con una confusione (pochissime le eccezioni) che, per la prossima volta, meglio convocare gli osservatori ONU. Da che mondo e mondo l’approssimazione – chiamiamola così – non premia mai i piccoli gruppi, che sono sempre i più penalizzati. Non è ancora il tempo di parlare del dopo, finché non avremo ufficialità dei risultati.

È, invece, il tempo di dire GRAZIE per la fiducia riposta in noi e alla quale daremo risposta qualunque sia l’esito ufficiale tra qualche giorno. Una fiducia preziosa che, ancora una volta, non tradiremo. Siamo già pronti a ripartire.

Ci diamo già appuntamento per: un’analisi del voto; un calendario di iniziative e programmi da portare avanti insieme; la costruzione di una casa politica, sempre più necessaria. Su, coraggio!“.