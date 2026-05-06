Elezioni comunali Palmi, gestione rugby e teatro: il candidato Calabria chiede chiarimenti

Il candidato a sindaco Giovanni Calabria interviene in merito alla

recente pubblicazione degli avvisi pubblici per la manifestazione di

interesse all’affidamento e gestione del campo da rugby e del teatro

all’aperto in località Motta a Palmi. “Si tratta – dichiara Calabria – di strutture strategiche per la vita sportiva e culturale della città, la cui gestione produrrà effetti concreti nei prossimi anni. Proprio per questo, riteniamo necessario un approfondimento pubblico sulle tempistiche e sulle modalità con cui tali procedure sono state avviate”.

Il Consiglio comunale di Palmi è stato sciolto lo scorso 20 febbraio e la

città si avvia al rinnovo degli organi elettivi. In questo contesto, la

pubblicazione di avvisi con scadenze collocate a ridosso delle elezioni

solleva, secondo Calabria, “un tema di opportunità amministrativa e

politica che non può essere sottovalutato”. “Pur nel rispetto dell’operato degli uffici e della legittimità formale degli atti – prosegue – è evidente che tempistiche così ristrette rischiano di incidere sulla piena partecipazione e sulla più ampia

concorrenza possibile tra gli operatori interessati”. Ulteriore elemento evidenziato riguarda la comunicazione: “Per procedure di questo rilievo sarebbe stato auspicabile garantire la massima diffusione, anche attraverso i canali istituzionali più seguiti, al fine di assicurare trasparenza e pari opportunità”.

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Alla luce di ciò, Calabria chiede all’Amministrazione uscente e al

candidato sindaco che si pone in continuità con essa di chiarire

pubblicamente “le ragioni che hanno determinato queste tempistiche” e se non si ritenga “più opportuno demandare scelte di tale impatto alla futura amministrazione, pienamente legittimata dal voto dei cittadini”.