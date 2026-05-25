Elezioni comunali Milazzo: al via lo spoglio, 6 in corsa per la carica di sindaco

Al via lo spoglio a Milazzo, dove cresce l’attesa per conoscere il nome del nuovo sindaco. Nella cittadina in provincia di Messina, la competizione elettorale ha visto in campo sei candidati alla carica di primo cittadino, con schieramenti diversi e profili politici molto differenti tra loro. La domanda che accompagna l’avvio dello scrutinio è quella più importante per la comunità: chi sarà il prossimo sindaco di Milazzo? A contendersi la guida della città sono stati il primo cittadino uscente Pippo Midili, sostenuto da uno schieramento di centrodestra, Michele Vacca per il fronte progressista, Laura Castelli per Sud chiama Nord, Lorenzo Italiano, sostenuto da un’area civica e da forze politiche tra cui Azione, Giuseppe Falliti del movimento Controcorrente e Carmelo Torre, ex assessore.

Elezioni comunali Milazzo, lo spoglio decide il futuro della città

Le elezioni comunali a Milazzo entrano nella fase decisiva con l’avvio dello spoglio. Dopo la chiusura delle urne, l’attenzione si concentra sui risultati delle sezioni e sulla possibilità di definire il nuovo assetto amministrativo della città. Milazzo, centro importante della provincia di Messina, arriva a questo appuntamento dopo una competizione elettorale articolata, caratterizzata dalla presenza di sei candidati e da un quadro politico ampio. La pluralità delle candidature ha reso la sfida particolarmente interessante, con schieramenti tradizionali, movimenti civici e forze politiche regionali impegnati nella corsa alla guida del Comune.