Elezioni Comunali Messina, Valvieri a StrettoWeb: “il mio obiettivo è costruire una città più bella, più giusta e con il sorriso”

Lillo Valvieri, candidato sindaco di Messina, chiude la campagna elettorale, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, con un messaggio rivolto direttamente ai cittadini. Ai microfoni di StrettoWeb, Valvieri ha tracciato un bilancio delle settimane appena trascorse, segnate da incontri, ascolto, presenza sul territorio e confronto con la comunità messinese.

Lillo Valvieri chiude la campagna elettorale a Messina

La campagna elettorale di Lillo Valvieri arriva alla conclusione dopo settimane che lo stesso candidato definisce intense. Il confronto con i cittadini, gli incontri nei quartieri e l’ascolto delle richieste provenienti dal territorio hanno rappresentato il cuore del suo percorso verso le elezioni comunali a Messina.

“Messina merita di più”: le ragioni della candidatura

Nel suo intervento ai microfoni di StrettoWeb, Lillo Valvieri ha spiegato anche le ragioni che lo hanno portato a candidarsi alla carica di sindaco. Il candidato ha affermato: “ho scelto di candidarmi perché credo che Messina meriti di più: più attenzione, più coraggio nelle scelte, più rispetto per i cittadini”.

Strade, servizi, lavoro e sicurezza: le richieste ascoltate dai cittadini

Valvieri ha dichiarato: “in questa campagna ho incontrato persone che chiedono cose semplici ma fondamentali: strade migliori, servizi efficienti, lavoro, pulizia, sicurezza e una città che torni ad essere motivo di orgoglio”. Nel messaggio del candidato, i temi della viabilità, dei servizi efficienti, del lavoro, della pulizia e della sicurezza diventano le priorità emerse dal contatto con la popolazione.

Una campagna non semplice, ma fondata sull’ascolto

Valvieri ha puntualizzato: “non è stata una corsa semplice, ma rifarei questa scelta perché mi ha dato la possibilità di ascoltare la voce vera della città”. L’ascolto diventa così una parola chiave del suo messaggio finale. Una politica capace di tornare nei luoghi reali della città, secondo l’impostazione espressa dal candidato, deve partire dalla presenza e dal confronto.

Il ringraziamento a sostenitori, critici e cittadini

Nel suo intervento conclusivo, Lillo Valvieri ha voluto ringraziare “chi mi ha sostenuto, chi mi ha criticato in modo costruttivo e chi si è fermato anche solo per uno scambio di idee. La politica deve tornare ad essere confronto e presenza”.

L’impegno oltre il voto: “non finirà con il voto”

Il punto politicamente più rilevante del messaggio di Lillo Valvieri riguarda l’impegno annunciato anche dopo le elezioni. Il candidato chiarisce che il suo rapporto con la città non dipenderà soltanto dal risultato elettorale. Ha dichiarato: “Qualunque sarà il risultato, il mio impegno per Messina non finirà con il voto”.

Una città più bella, più giusta, più viva e con il sorriso

Valvieri ha detto: “Il mio obiettivo resta uno: costruire una città più bella, più giusta, più viva e con il sorriso”. La formula riassume la visione del candidato per Messina. Una città più bella richiama il tema del decoro e della qualità urbana; una città più giusta rimanda ai diritti e alle opportunità; una città più viva suggerisce partecipazione, servizi, lavoro e socialità; il riferimento al sorriso introduce una dimensione di fiducia e speranza.

L’appello finale al voto del 24 e 25 maggio

In chiusura, Lillo Valvieri ha rivolto un appello agli elettori in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Il candidato si rivolge ai cittadini: “scegliete con libertà, con il cuore e pensando al futuro di Messina. Grazie a tutti”.