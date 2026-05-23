Elezioni comunali Messina: trasferito il materiale elettorale nelle sezioni del territorio comunale

Si è concluso oggi, sabato 23 maggio 2026, il trasporto del materiale elettorale dall’atrio di Palazzo Zanca, a Messina, alle sezioni del territorio comunale, necessario alle operazioni di voto. I plichi e gli strumenti previsti sono stati consegnati ai presidenti di seggio. Le sezioni elettorali del territorio comunale sono 253, comprese le 9 sezioni speciali, mentre risultano iscritti al voto nel Comune di Messina 188.540 elettori. Nella giornata di oggi, sabato 23 maggio, saranno effettuate esclusivamente le operazioni preliminari previste dalla normativa vigente. In particolare, come disposto dall’art. 16, comma 1, del D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3 e richiamato dalla circolare prefettizia del 12 maggio 2026, nelle ore pomeridiane di sabato 23 si procederà:

alla consegna ai Presidenti di seggio del materiale occorrente per la votazione;

alla consegna degli elenchi degli elettori autorizzati al voto domiciliare, nei luoghi di cura e nei luoghi di detenzione;

alla ricognizione dei locali destinati alle operazioni elettorali.

Il Servizio Elettorale del Comune di Messina informa la cittadinanza che, sarà possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali e delle carte d’identità presso Palazzo Zanca – Piazza Unione Europea, 1 – piano terra, oggi, sabato 23 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00; domenica 24, dalle 7.00 alle 23.00; e lunedì 25 dalle ore 7.00 alle 15.00, e presso le sedi delle sei Circoscrizioni cittadine.

Le sedi interessate sono: I Circoscrizione – Vico Petraro n. 6, Tremestieri; II Circoscrizione – Palazzo Servizi, Stadio San Filippo; III Circoscrizione – Plesso scolastico “La Pira 2”, Camaro San Paolo; IV Circoscrizione – Via dei Mille, is. 88 n. 257; V Circoscrizione – Via Nicola Petrina, 2 – Villa Lina; VI Circoscrizione – Via Consolare Pompea n. 1853 – Ganzirri.

Si vota domani, domenica 24, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 25 dalle ore 7 alle ore 15. Per evitare situazioni di sovraffollamento, disguidi o ritardi nelle operazioni di voto, si invitano gli elettori a recarsi ai seggi fin dalla prima mattina, evitando, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente precedenti alla chiusura delle votazioni.

INFORMAZIONI UTILI PER GLI ELETTORI SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MESSINA

Attraverso il nuovo sito dedicato, sviluppato internamente dal Comune di Messina – Servizio RTD, gli elettori, collegandosi al portale “Elezioni Amministrative 2026” https://elezioni.comune.messina.it possono ricevere informazioni chiare e aggiornate sulle consultazioni elettorali attraverso una guida sintetica e accessibile.

Il portale include:

indicazioni pratiche su documenti, orari e modalità di voto;

informazioni sul rilascio delle tessere elettorali;

un design responsive, per un’esperienza ottimale da smartphone, tablet e PC.

Il secondo strumento digitale è il servizio online “Dove Voto”, che consente di individuare rapidamente il proprio seggio elettorale tramite:

ricerca per cognome e codice fiscale;

mappa geolocalizzata dei seggi.

Il servizio è disponibile all’indirizzo https://dovevoto.comune.messina.it

Il Comune renderà disponibili in tempo reale le percentuali di affluenza e, al termine delle operazioni di voto, previsto per lunedì 25 maggio alle ore 15.00, i risultati ufficiali delle elezioni amministrative per il Sindaco, il Consiglio comunale e i Consigli circoscrizionali, con le relative liste e candidature collegate.