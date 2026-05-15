Elezioni comunali Messina, trasferite alcune sezioni elettorali | DETTAGLI

“In vista delle prossime consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026 si informano i cittadini interessati che alcune sezioni elettorali del territorio comunale sono state trasferite in nuove sedi, al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni di voto e una migliore organizzazione logistica”, scrive in una nota il comune di Messina.

Nel dettaglio, le variazioni riguardano le seguenti sezioni:

le sezioni nn. 47, 48, 49, 50 e 248 sono state trasferite dai locali della scuola elementare di Santa Lucia Sopra Contesse ai locali della scuola primaria “G. Catalfamo” , ubicata in via Cosimo Cristina, Santa Lucia Sopra Contesse;

sono state trasferite dai locali della scuola elementare di Santa Lucia Sopra Contesse ai locali della scuola primaria , ubicata in via Cosimo Cristina, Santa Lucia Sopra Contesse; le sezioni dalla n. 111 alla n. 118 sono state trasferite dal plesso scolastico “Galatti” al plesso scolastico “Mazzini-Gallo” , sito in via Natoli n. 81;

sono state trasferite dal plesso scolastico al plesso scolastico , sito in via Natoli n. 81; le sezioni dalla n. 185 alla n. 193 sono state trasferite dalla scuola Beata Eustochia , sita in via del Fante n. 81, alla scuola Pietro Donato , sita in via C. Pompea, Villaggio Paradiso;

sono state trasferite dalla scuola , sita in via del Fante n. 81, alla scuola , sita in via C. Pompea, Villaggio Paradiso; le sezioni dalla n. 208 alla n. 212 sono state trasferite dalla scuola elementare del Villaggio Torre Faro, plesso scolastico “Città di Firenze” , alla scuola “Evemero da Messina” , sita in via Adolfo Romano, Villaggio Ganzirri;

sono state trasferite dalla scuola elementare del Villaggio Torre Faro, plesso scolastico , alla scuola , sita in via Adolfo Romano, Villaggio Ganzirri; le sezioni dalla n. 233 alla n. 243 sono state trasferite dalla scuola Albino Luciani , sita a Gazzi-Fucile, alla scuola E. Castronovo , sita in via Oglio Vecchio, Bordonaro;

sono state trasferite dalla scuola , sita a Gazzi-Fucile, alla scuola , sita in via Oglio Vecchio, Bordonaro; la sezione n. 245 è stata trasferita dai locali della canonica di Cumia Inferiore ai locali del plesso scolastico di Cumia Superiore.

Il Comune invita tutti gli elettori interessati a verificare attentamente la propria sezione e la relativa sede di votazione, consultando la tessera elettorale, così da agevolare un regolare e rapido accesso ai seggi nel giorno delle votazioni.