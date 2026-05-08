Elezioni comunali Messina, tra qualche giorno la nomina degli scrutatori

In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, si comunica che martedì 12 maggio 2026, alle ore 12.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la Commissione Elettorale Comunale procederà, in pubblica adunanza, alla nomina degli scrutatori da destinare alle sezioni elettorali in occasione delle elezioni in oggetto, mediante estrazione a sorte tra coloro che hanno presentato la relativa richiesta dal 30 aprile al 5 maggio 2026. L’elenco degli scrutatori estratti verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Messina.
Successivamente, le nomine a scrutatore verranno notificate all’indirizzo di residenza oppure, in alternativa, potranno essere ritirate dal 13 al 18 maggio 2026, presso l’Ufficio Notifiche a Palazzo Zanca, piano terra, stanza n. 63 secondo i seguenti giorni e orari:
- Mercoledì 13 maggio: dalle ore 14.30 alle ore 16.30
- Giovedì 14 maggio: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30
- Venerdì 15 maggio 2026: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30
- Sabato 16 maggio 2026: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30
- Domenica 17 maggio 2026: dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- Lunedì 18 maggio 2026: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30
In caso di impedimento ad assolvere l’incarico, il nominato deve presentare un giustificativo all’Ufficio Elettorale entro 48 ore dal ricevimento della notifica.