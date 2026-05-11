Elezioni comunali Messina, Scurria presenta i “consulenti strategici”

Domani, martedì 12 maggio alle 10,00 al comitato elettorale di via Tommaso Cannizzaro, a Messina, il candidato sindaco Marcello Scurria presenterà alla stampa i primi “consulenti strategici” che affiancheranno l’amministrazione comunale durante tutto il mandato.
“La figura del consulente strategico – precisa Scurria – si discosta dalla prassi della nomina di semplici esperti, si tratta di un ruolo determinante nella piena attuazione delle linee programmatiche della futura amministrazione”.
“Verranno indicate figure di comprovata esperienza, professionalità e competenza nei settori strategici per determinare un radicale cambiamento amministrativo e concretizzare la visione di città della nostra amministrazione”, conclude Scurria.