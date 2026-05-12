Elezioni comunali Messina, Scurria presenta i “consulenti strategici”: “affiancheranno l’amministrazione comunale a titolo gratuito” | NOMI e FOTO

Il candidato sindaco Marcello Scurria ha presentato questa mattina alla stampa i primi “consulenti strategici” che affiancheranno l’amministrazione comunale, a titolo gratuito, durante tutto il mandato. Si tratta di professionisti di altissimo livello in grado di fornire alla Giunta valutazioni tecniche per garantire l’efficacia sul territorio di ogni singola decisione. “La figura del consulente strategico – precisa Scurria – si discosta dalla prassi della nomina di semplici esperti, si tratta di un ruolo determinante nella piena attuazione delle linee programmatiche della futura amministrazione. Le figure presentate sono di comprovata esperienza, professionalità e competenza nei settori strategici per determinare un radicale cambiamento amministrativo e concretizzare la visione di città della nostra amministrazione”.

I nomi dei primi consulenti strategici

Franco Tiano – Industria del Turismo: Professionista con una lunga esperienza nel settore turistico, maturata attraverso ruoli e attività diversificate. Già Direttore e titolare di Agenzia di Viaggi a Messina, ha operato anche nel comparto alberghiero, occupandosi di ristorazione, servizi e operazioni aziendali legate all’outsourcing alberghiero. Ha acquisito competenze nei settori della logistica, dei trasporti e della politica aziendale turistica. Esperto in pratiche, tecniche e legislazione del turismo, grazie all’esperienza professionale e a un percorso di alta formazione. Laureato in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) con tesi in turismo.

Grazia Maria Marullo – Politiche dell’ambiente e Risanamento: architetto, già coordinatrice della struttura tecnica del commissario straordinario per il risanamento, già direttrice generale di Arismè. Dal 2000 responsabile della sezione di edilizia residenziale pubblica per piano di edilizia economia popolare e risanamento; progettista di alloggi popolari, impianti sportivi, arredo urbano rigenerazione urbana. Esperta di politiche della casa. Coprogettista del Palarescifina di Messina con incarico speciale universiadi. Capogruppo e redattore di varianti di strumenti urbanistici. Consulente di fiducia dell’amministrazione in giudizi arbitrali del Comune di Messina. Componente commissione per selezioni progettuali in programmi di riqualificazione urbana. Esperta in Europrogettazione.

Valeria Naciti– Strumenti di rendicontazione finanziaria e non finanziaria: è ricercatrice e docente di Economia Aziendale e Contabilità presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina. PhD in Economics, Management and Statistics. Si è distinta a livello internazionale per le sue ricerche scientifiche sui temi della responsabilità sociale d’impresa, della parità di genere e della corporate governance, con particolare attenzione sia al settore pubblico che a quello privato. Le sue attività di ricerca approfondiscono in modo specifico la pubblica amministrazione e gli strumenti di rendicontazione finanziaria e non finanziaria, tra cui bilancio di sostenibilità e il bilancio di genere. Inserita nella Top 2% dei ricercatori più influenti al mondo secondo la classifica della Stanford University, è considerata una delle studiose più autorevoli nel suo settore grazie all’impatto delle sue ricerche e al ruolo editoriale ricoperto in importanti riviste accademiche internazionali.

Carlo Callegari – Benessere e tutela degli animali: è un dirigente nazionale del Partito Animalista, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli animali e nel sociale. Ricopre inoltre il ruolo di vicepresidente dell’associazione Animals Lovers, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e volontariato sul territorio. La sua attività è caratterizzata da un forte impegno civile e umano, rivolto soprattutto alla protezione degli animali e al sostegno delle persone più fragili.

Nel corso degli anni ha partecipato a numerose campagne solidali e progetti dedicati al benessere animale e alla difesa dell’ambiente. Figura attiva nel volontariato, Carlo Callegari rappresenta un punto di riferimento per chi crede nei valori della solidarietà, del rispetto e dell’amore per gli animali.

Francesca Moraci– Area Metropolitana dello Stretto: di Messina, architetta, PhD in pianificazione territoriale, MS in Econocomic Policy and Planning, borsa Fulbright per l’Economia e le Politiche Pubbliche (NU), professoressa ordinaria di urbanistica , ha svolto l’intera carriera scientifica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ricoprendo incarichi istituzionali di rilievo (Direttore di Dipartimento, Senato Accademico, CdA, Presidenze e Commissioni). Fondatrice e responsabile del Laboratorio Strategie Urbane e Territoriali per la Pianificazione, che fonda nel 1999, e del Transition Hub (a valere su fondi PNRR). Ha coordinato numerose ricerche di interesse nazionale, programmi Europei e PNRR (Life, FPQ, Interreg IVC, Urban, Urbact II, PON, POAT, POR, MIUR/PRIN, PNRR-Tech4You,ecosistema dell’innovazione , Patti Territoriali per le imprese ) oltre a ricerche nazionali anche su Bando competitivo PRIN, PRIN/PNRR, convenzioni conto terzi e Terza Missione. Visiting Professor in Cina e docente invitata alla UPC di Barcellona, ha ricoperto ruoli in società di stato, è stata componente del Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane e di ANAS spa (2015/21).