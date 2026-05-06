Elezioni comunali Messina, Scurria ai messinesi: “votare Basile significa votare De Luca”

Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra a Messina, lancia un appello diretto ai cittadini messinesi e pone al centro del confronto politico il tema dell’autonomia della futura guida della città. Nel suo intervento, Scurria attacca frontalmente Federico Basile, sostenendo che un voto a suo favore equivarrebbe, politicamente, a un voto per Cateno De Luca. Per Scurria, Messina avrebbe bisogno di un sindaco “libero”.
L’appello di Marcello Scurria ai cittadini di Messina
Nel suo intervento, Marcello Scurria sceglie toni forti e diretti, rivolgendosi ai messinesi con un messaggio che punta a marcare una distanza politica netta rispetto all’avversario. L’appello è costruito attorno a un concetto centrale: secondo il candidato sindaco del centrodestra, “Basile non rappresenterebbe una scelta autonoma, ma la continuità politica con De Luca”. Scurria dichiara testualmente: “cari cittadini, ormai lo sapete bene: votare Basile significa votare De Luca. Basile continua a non dissociarsi dal suo padrone politico. Deve obbedire. Muto prima Muto ora Muto domani. Muto sempre”, sottolinea.