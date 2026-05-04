Elezioni comunali Messina, Russo presenta la squadra degli assessori. Tutti i NOMI

Oggi, presso la Libreria Feltrinelli, a Messina, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Antonella Russo, ha presentato ufficialmente la squadra degli assessori. “L’appuntamento ha rappresentato un momento centrale nel percorso politico della coalizione. Competenza e visione per rilanciare la città. Una squadra costruita nel segno delle competenze tecniche, della riconosciuta esperienza professionale e del radicamento nel territorio, chiamata a interpretare una visione di città fondata su sviluppo sostenibile, equità sociale, innovazione, inclusione delle periferie e trasparenza amministrativa”, ha affermato Antonella Russo.

Nomi

Daniele Rupo – Assessore al Bilancio, allo Sviluppo Economico, all’Europa e alla Città che Lavora

Giuseppe Ingrao – Assessore ai Tributi, alla Legalità e alla Trasparenza Amministrativa

Anna Maria Passaseo – Assessore al Welfare, ai Diritti Sociali e alla Lotta alle Marginalità

Domizia Arrigo – Assessore alla Scuola, all’Infanzia e alla Comunità Educante

Giovanni Benanti – Assessore alle Politiche Giovanili e allo Sport per tutti

Gianfranco Moraci – Assessore alle politiche culturali, agli eventi, al sostegno attività creative e giovanili

Salvatore Maressa – Assessore all’Ambiente, Identità Mediterranea e Transizione Ecologica

Vincenzo La Cava – Assessore al patrimonio, al risanamento, al decentramento.

Illustrati i principali punti del programma

Nel corso della conferenza sono stati illustrati i principali punti del programma elettorale: rilancio economico e occupazionale, gestione sostenibile delle risorse, rafforzamento dei servizi sociali, investimenti nell’edilizia scolastica e nelle politiche giovanili, valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, trasparenza amministrativa e partecipazione dei cittadini. Un progetto che punta a ridisegnare il modello di sviluppo della città, mettendo al centro lavoro, diritti e qualità della vita, con grande attenzione per i 48 villaggi di Messina.

“Presentiamo alla città una squadra credibile, composta da professionalità autorevoli e profondamente legate al territorio – ha dichiarato Antonella Russo –. Non si tratta solo di nomi di esperti tecnici, ma di un progetto condiviso che nasce dall’ascolto della comunità e dalla volontà di restituire a Messina una prospettiva concreta di crescita e coesione sociale. Un percorso possibile solo attraverso le competenze. Nessuno degli assessori designati risulta infatti candidato al Consiglio comunale. L’obiettivo del centrosinistra era quello di sganciare le liste dal tema del governo della città”.