Elezioni comunali Messina, Russo presenta la squadra degli assessori e i punti cardine del programma elettorale

Lunedì mattina alle ore 10, presso la Libreria Feltrinelli di via Ghibellina 32, a Messina, il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Antonella Russo, terrà una conferenza stampa per presentare ufficialmente la squadra degli assessori e i punti cardine del programma elettorale. L’appuntamento rappresenta un momento centrale nel percorso politico della coalizione, che punta a illustrare alla città una visione amministrativa fondata su sviluppo infrastrutturale sostenibile, inclusione sociale, recupero delle periferie, rilancio del commercio.

“Nel corso dell’incontro saranno delineate le principali linee programmatiche che guideranno l’azione di governo, con particolare attenzione ai temi della mobilità, dei servizi pubblici, delle politiche giovanili e dello sport, ma anche bilancio e tributi, ambiente e verde urbano”, sottolinea Antonella Russo. Durante l’incontro, accompagnata dalla sua squadra di governo, la candidata del centrosinistra illustrerà nel dettaglio le scelte alla base della composizione della squadra assessoriale, evidenziando competenze, esperienze, deleghe e obiettivi affidati a ciascun componente. La conferenza stampa sarà aperta agli organi di informazione e alla cittadinanza.