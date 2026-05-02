Elezioni Comunali Messina, rinviato l’evento di Noi Moderati con Romano e Dell’Utri

Elezioni comunali Messina, rinviata la conferenza stampa per la presentazione della lista di Noi Moderati al fianco do Marcello Scurria

saverio romano

Rinviata a data da destinarsi la conferenza stampa per la presentazione della lista di Noi Moderati per il Consiglio Comunale che si doveva tenere domani alle ore 17 presso il comitato elettorale di Marcello Scurria. All’evento avrebbero dovuto intervenire l’Avv. Massimo Dell’Utri, Coordinatore regionale di Noi Moderati, nei giorni scorsi nominato Sottosegreterio al Ministero degli Esteri, l’On. Saverio Romano, Coordinatore politico nazionale di Noi Moderati, l’on. Roberto Corona segretario provinciale del partito.

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