Elezioni Comunali Messina, presentate le ultime liste a sostegno di Federico Basile | FOTO

Lunedì pomeriggio, nella Galleria “Vittorio Emanuele”, a Messina, si è concluso il ciclo di appuntamenti per la presentazione dei candidati e delle candidate al Consiglio comunale delle liste a sostegno di Federico Basile. Dopo la presentazione delle liste giovanili “De Luca sindaco di Sicilia”, “Cateno per i giovani”, “Liberi e Forti” e delle liste “Basile Sindaco di Messina”, “Orgoglio Messinese”, “Il Futuro è Adesso”, “Sud chiama Nord”, “La Politica del Fare”, “Zancle”, “Costa Blu”, “Federico per Messina” e “Lavoro e Solidarietà”, è stata la volta di “Amo Messina”, “Messina Protagonista” e “Sviluppo sostenibile”.

L’evento di presentazione, condotto da Letizia Lucca, è stata occasione per affermare una linea politico-amministrativa chiara per il quinquennio 2026–2031 , fondata su uno sviluppo sostenibile, inclusivo e duraturo, che continui a mettere al centro Messina e il suo capitale umano.

I candidati hanno delineato una visione condivisa in cui le diverse forze si riconoscono e si integrano in un progetto unitario

Nel corso degli interventi, i candidati hanno delineato una visione condivisa in cui le diverse forze si riconoscono e si integrano in un progetto unitario, orientato alla tutela dei diritti, alla crescita economica e alla piena valorizzazione delle risorse territoriali. Un impegno istituzionale solido, che si traduce in una proposta credibile e strutturata per il futuro della città. “Ringrazio ognuno di voi, ogni singolo candidato e candidata. Ogni persona che con coscienza e responsabilità ha voglia di dare un contributo reale a una campagna elettorale che vuole essere ricca di progetti, idee e proposte condivise – ha detto Federico Basile – Tutto quello che abbiamo fatto e vogliamo fare deve servire solo a far capire che il fine è il bene della nostra città e lo possiamo raggiungere solo insieme”.

I candidati della lista “Sviluppo Sostenibile” hanno configurato il proprio asset a partire da una visione strategica che integra crescita economica, tutela ambientale e miglioramento della qualità della vita, con particolare attenzione alle generazioni future. “Amo Messina” si propone come il motore di questo percorso di cambiamento e responsabilità, un impegno che trae origine dal profondo legame con la città e che si traduce in azioni concrete e misurabili. “Messina Protagonista”, infine, intende consolidare il ruolo della città come fulcro delle scelte strategiche, dello sviluppo e delle opportunità, rafforzandone la capacità di essere protagonista del proprio futuro.

“Concludiamo oggi la presentazione delle 15 liste a sostegno della mia candidatura a sindaco con oltre 1000 candidati, espressione di una proposta politica ampia, plurale e profondamente radicata nel tessuto cittadino. Un progetto che si fonda su una chiara visione di governo e su una solida convergenza programmatica, capace di unire competenze, esperienze e sensibilità diverse attorno a un comune obiettivo di sviluppo”, ha detto Federico Basile. “Si apre ora una fase decisiva, nella quale questa squadra sarà chiamata a interpretare con autorevolezza e senso delle istituzioni le sfide del prossimo quinquennio. Continueremo a lavorare con determinazione per consolidare i risultati raggiunti e per rafforzare il ruolo di Messina nel contesto regionale e nazionale, garantendo stabilità amministrativa, crescita sostenibile e nuove opportunità per l’intera comunità”, ha concluso.