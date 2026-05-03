Elezioni comunali Messina, presentata la lista “Lavoro e Solidarietà” a sostegno di Basile

Questa mattina, nella Galleria “Vittorio Emanuele”, a Messina, sono stati presentati i candidati e le candidate al Consiglio comunale e alle Municipalità della lista “Lavoro e Solidarietà”, a sostegno del progetto amministrativo del candidato sindaco Federico Basile.

Dopo la presentazione delle liste giovanili “De Luca sindaco di Sicilia”, “Cateno per i giovani”, “Liberi e Forti” e delle liste “Basile Sindaco di Messina”, “Orgoglio Messinese”, “Il Futuro è Adesso”, “Sud chiama Nord”, “La Politica del Fare”, “Zancle”, “Costa Blu” e “Federico per Messina”, è stato un nuovo appuntamento per scoprire, uno a uno, i componenti della squadra di Federico Basile.

L’evento di presentazione, condotto da Letizia Lucca, è stato anche un’occasione per ribadire la programmazione legata allo sviluppo e ai giovani per il quinquennio 2026 – 2031, grazie agli interventi dei candidati e delle candidate, che hanno posto l’attenzione sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici in una città come Messina, dove dal 2018 a oggi molto è stato fatto per valorizzare le risorse presenti sul territorio.

L’orgoglio di Basile

“Sono orgoglioso del sostegno di tanti messinesi, animati dal desiderio di contribuire al nostro impegno politico per una città che cambia, anche grazie a politiche del lavoro e dello sviluppo di cui siete protagonisti – ha dichiarato Federico Basile –. Un supporto che va oltre l’appuntamento elettorale e si rinnova ogni giorno nel lavoro concreto che portate avanti per Messina”. I candidati della lista “Lavoro e Solidarietà”, infatti, hanno voluto ribadire come, negli ultimi anni, il confronto con l’amministrazione prima De Luca e poi Basile sia stato fondamentale per ottenere maggiori tutele e investimenti nell’ambito lavorativo, sia pubblico che privato.

“L’azione amministrativa di qualsiasi sindaco deve mettere al centro politiche orientate al lavoro, inteso come opportunità di crescita della città, attraverso progetti credibili e senso di responsabilità amministrativa – ha concluso Federico Basile –. È quanto abbiamo sempre fatto e continueremo a fare attraverso una pianificazione strategica, in cui ogni candidato contribuisce a portare avanti un percorso arricchito da proposte e progetti condivisi”. Il prossimo appuntamento è in programma per lunedì 4 maggio, alle ore 19, presso la Galleria “Vittorio Emanuele”, per la presentazione dei candidati e delle candidate delle liste “Amo Messina”, “Messina Protagonista” e “Sviluppo Sostenibile”.