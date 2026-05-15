Elezioni comunali Messina, Marcello Scurria presenta 4 consulenti strategici | VIDEO

La squadra di consulenti strategici del candidato sindaco del centrodestra di Messina, Marcello Scurria, si arricchisce di quattro nuovi elementi di comprovate professionalità ed esperienza nei vari settori di competenza. Presentati oggi nel corso di una conferenza stampa Marzia Villari, Valentina Valenti e Rosario Marchesi, Agostino Ecora, profili specializzati in diversi ambiti. “La figura del consulente strategico – precisa Scurria – si discosta dalla prassi della nomina di semplici esperti, si tratta di un ruolo determinante nella piena attuazione delle linee programmatiche della futura amministrazione. Le figure presentate sono di comprovata esperienza, professionalità e competenza nei settori strategici per determinare un radicale cambiamento amministrativo e concretizzare la visione di città della nostra amministrazione”.

Marzia Villari è una professionista del settore agroalimentare

Marzia Villari è una professionista del settore agroalimentare con competenze trasversali in strategia, comunicazione d’impresa, sviluppo territoriale e gestione operativa. Laureata in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e specializzata in Comunicazione d’Impresa e Relazioni Pubbliche alla LUMSA di Roma, ha costruito il proprio percorso tra impresa agricola, innovazione e valorizzazione delle filiere. Nel 2013 ha fondato l’Azienda Agricola Villarè, realtà multifunzionale attiva nell’agricoltura biologica, nell’outdoor education, nel turismo esperienziale e nella trasformazione dei prodotti agricoli. Ha inoltre collaborato con aziende agricole innovative impegnate nello sviluppo della frutticoltura tropicale in Sicilia, contribuendo ad attività di coordinamento operativo, comunicazione istituzionale e posizionamento strategico.

Il suo lavoro si concentra sulla costruzione di modelli agroalimentari sostenibili, competitivi e radicati nei territori, con particolare attenzione all’innovazione, alla filiera corta, alla comunicazione del valore agricolo e allo sviluppo di progettualità per il settore.

Valentina Valenti ha fondato l’associazione “Velentina”

Valentina Valenti, fondatrice dell’associazione “Velentina”, movimento di rivoluzione culturale giovanile per le attività di sensibilizzazione sulle necessità dei tetraplegici e dei gravissimi presso i più alti organi istituzionali. L’associazione si occupa di riabilitazione, come strumento necessario e indispensabile per migliorare la vita. Collabora con la Simfer (Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione) e con la Fiaba (Fondo Italiano Barriere Architettoniche). E’ stata membro direttivo della Consulta sulle disabilità presso la Regione Lazio e membro della Consulta permanente sulle disabilità presso il Ministero della Funzione Pubblica.

Rosario Marchese è contrammiraglio del Corpo delle Capitanerie di porto in posizione di ausiliaria

Rosario Marchese, Contrammiraglio del Corpo delle Capitanerie di porto in posizione di ausiliaria. Laureato in giurisprudenza ed in possesso dell’abilitazione alla professione forense. Consigliere del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Membro del consiglio direttivo del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare. Giudice, arbitro e componente del consiglio direttivo e giudice della “Camera Arbitrale Internazionale della Nautica”. Docente ordinario di diritto della navigazione, diritto internazionale marittimo ed Economia dei trasporti presso l’Accademia Mediterranea della logistica e della Marina mercantile con sede a Catania. Istruttore Internazionale certificato in sicurezza portuale “Port and ship security”. Presidente dell’Associazione Nazionale “Consilium Maris” Network di professionisti legali, esperti in diritto marittimo. Componente del Comitato romano dell’Associazione Italiana di diritto marittimo. Referente unico di diritto marittimo del Centro studi della Rete nazionale forense, sezione territoriale Sicilia con sede a Palermo. Componente del comitato di indirizzo del corso di laurea in scienze e tecnologia della navigazione presso l’Università degli studi di Messina.

Agostino Ecora è imprenditore attivo nel campo delle forniture industriali

Imprenditore attivo nel campo delle forniture industriali, sviluppatore di soluzioni di assistenza alle aziende. Titolare dell’azienda “Ecora”, fondata nel1927 come negozio di fornitura industriale. Inizialmente l’attività di tale esercizio concerneva esclusivamente la ricambistica e le forniture abbracciavano il settore marino, quello oleario e quello agrumario. Con l’esplosione dell’edilizia l’impresa si specializzò in ricambistica e macchinari sofisticati sempre più tarati sull’esigenza del cliente. La plasticità strutturale e gestionale dell’azienda la differenzia, allontanandola sempre più da una semplice attività commerciale; infatti, per stare al passo con i tempi e per rispettare le esigenze del cliente, nella stessa struttura nasce un’officina di cilindri pneumatici e guide lineari ed altresì perpetuando quella modalità di adattamento la ditta è riuscita a riformulare la politica degli acquisti aprendosi al mercato globale. E’ l’inventore, con il suo gruppo di lavoro, della bicicletta Arlix, pluripremiata e unica al mondo. Lavora attivamente nell’industria aerospaziale con la progettazione e lo studio della movimentazione di antenne per il collegamento satellitare.