Elezioni Comunali Messina, le FOTO dei nuovi simboli delle 15 liste di Sud chiama Nord

Sud chiama Nord ha dovuto fare i conti con la modifica dei simboli elettorali in vista delle elezioni a Messina del prossimo 24 e 25 maggio

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Dopo il caos legato alla raccolta delle firme, Sud chiama Nord ha dovuto fare i conti con la modifica dei simboli elettorali in vista delle elezioni a Messina del prossimo 24 e 25 maggio.  La commissione elettorale ha chiesto ufficialmente la modifica delle varie liste del movimento di Cateno De Luca e Federico Basile.

 In questa nuova versione, il simbolo di Sud chiama Nord è stato estrapolato dal simbolo ed inserito all’interno di un nuovo cerchio come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.

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