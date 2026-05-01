Elezioni comunali Messina, la sfida di De Luca: “le nostre 2 liste dei giovani supereranno quelle del centrosinistra”

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, in un comizio a Capo Peloro, lancia una sfida diretta al centrosinistra, sottolineando la forza e il rinnovamento rappresentato dalle due liste dei giovani, una under 35 e l’alta under 45. De Luca ha evidenziato come il centrosinistra, che ha scelto come candidato a sindaco Antonella Russo, si trovi in una situazione di grande difficoltà, essendo riuscito a presentare soltanto due liste. “Mai il centrosinistra aveva avuto solo 2 liste”, ha dichiarato Cateno De Luca, puntando il dito contro una debolezza organizzativa del capo progressista. “Le nostre liste dei giovani supereranno le liste del campo progressista”, rilancia De Luca.

La battuta sul cane di Antonella Russo

Non è mancato anche un commento ironico nei confronti di Antonella Russo, candidato del centrosinistra. Durante il suo intervento, Cateno De Luca ha fatto riferimento a un incontro avvenuto in passato, a piazza Duomo, con il cane della consigliera comunale, Ciro. “Il suo cane l’ho conosciuto a Piazza Duomo e voterà per noi”, ha detto ironicamente De Luca.