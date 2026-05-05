Elezioni Comunali Messina, iniziativa di Noi Moderati non Saverio Romano

Giovedi 7 maggio alle ore 18.15, a Messina, presso il Comitato elettorale di Marcello Scurria sindaco in via Tommaso Cannizzaro 171 (ex bar Select), si terrà una conferenza stampa convocata dai rappresentanti della lista Noi Moderati per il Consiglio Comunale.

Interverrà l’On. Saverio Romano, Coordinatore politico nazionale di Noi Moderati. Sarà presente il candidato sindaco del centrodestra Marcello Scurria, insieme ad Alessandro Costa e Alessandro Cacciotto Presidenti del primo e terzo Quartiere.

All’incontro parteciperanno i 32 candidati al Consiglio Comunale e i candidati ai Quartieri, insieme ad amici, sostenitori ed elettori, in un momento di condivisione politica e di programmazione fondamentale per nuove prospettive di sviluppo ed il futuro della città.