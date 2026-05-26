Elezioni comunali Messina, flop per Forza Italia: si dimette Barbera. Siracusano: “adesso anche altri si assumano proprie responsabilità”

Le dimissioni di Antonio Barbera da coordinatore cittadino di Forza Italia a Messina segnano un passaggio politico rilevante per il partito azzurro in città. A darne comunicazione è Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, che ha confermato di aver condiviso con Barbera la decisione maturata nelle ultime ore.

Le dimissioni di Antonio Barbera da Forza Italia Messina

La notizia centrale riguarda dunque l’uscita di scena di Antonio Barbera dal ruolo di coordinatore cittadino di Forza Italia. Una scelta che arriva dopo un confronto con Matilde Siracusano e che viene letta, nelle parole della deputata messinese, come l’assunzione di una responsabilità politica legata al risultato ottenuto dal partito a Messina. “Prendo atto delle dimissioni del coordinatore cittadino di Forza Italia, Antonio Barbera, che nelle ultime ore si è confrontato con me e con il quale ho condiviso questa decisione. Lo ringrazio per il lavoro svolto in questi anni, per la passione e l’entusiasmo che ha sempre messo nell’esercizio di questo delicato ruolo. Con la scelta di dimettersi, Barbera si è assunto la responsabilità politica del risultato deludente ottenuto da Forza Italia a Messina. Adesso ci aspettiamo che ciascuno si assuma le proprie responsabilità, nella consapevolezza che determinati atteggiamenti e alcuni individualismi non abbiano certamente fatto bene alla nostra squadra, che, invece, nella competizione elettorale, avrebbe avuto bisogno di unità e del sostegno convinto di tutte le sue componenti”, le parole di Siracusano.

Il ringraziamento di Matilde Siracusano per il lavoro svolto

Nel suo intervento, Matilde Siracusano ha voluto riconoscere il lavoro svolto da Barbera nel corso degli anni alla guida del coordinamento cittadino. Il ringraziamento riguarda non soltanto l’attività politica portata avanti, ma anche la passione e l’entusiasmo messi nell’esercizio di un ruolo definito delicato. La dichiarazione della sottosegretaria evidenzia il valore dell’impegno profuso da Antonio Barbera all’interno di Forza Italia Messina, pur collocando la decisione delle dimissioni in un quadro politico segnato da un risultato considerato non soddisfacente.

Il risultato deludente di Forza Italia a Messina

Il punto politico più significativo del comunicato riguarda il riferimento al “risultato deludente” ottenuto da Forza Italia a Messina. Secondo quanto affermato da Siracusano, la scelta di Barbera rappresenta l’assunzione della responsabilità politica per l’esito della competizione elettorale. Il passaggio apre una fase di riflessione interna per il partito azzurro in città. La deputata messinese richiama infatti la necessità che anche altri soggetti si assumano le proprie responsabilità, lasciando intendere che le difficoltà incontrate da Forza Italia non siano riconducibili esclusivamente alla figura del coordinatore dimissionario.

Il richiamo all’unità dentro Forza Italia

Nelle parole di Matilde Siracusano emerge anche un messaggio rivolto alla squadra politica di Forza Italia. Il riferimento agli “atteggiamenti” e agli “individualismi” indica una criticità interna che, secondo la sottosegretaria, non avrebbe favorito il partito durante la competizione elettorale. La sottolineatura dell’esigenza di unità e di sostegno convinto da parte di tutte le componenti assume quindi un peso centrale. Per Forza Italia a Messina, le dimissioni di Antonio Barbera diventano non solo un cambio al vertice cittadino, ma anche l’occasione per una verifica politica più ampia.

Una fase nuova per Forza Italia a Messina

La decisione di Antonio Barbera apre ora una nuova fase per Forza Italia Messina. Il partito dovrà affrontare il tema della riorganizzazione cittadina e, al tempo stesso, gestire le conseguenze politiche del risultato elettorale giudicato deludente. Il comunicato di Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, mette al centro due elementi: il riconoscimento del lavoro svolto da Barbera e la richiesta di una presa di responsabilità collettiva. In questo quadro, il futuro del coordinamento cittadino azzurro passerà dalla capacità di ricostruire unità, superare gli individualismi e rafforzare il sostegno interno alla squadra politica.