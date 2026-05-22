Elezioni Comunali Messina, Evoluzione e Libertà si schiera al fianco di Scurria e Siracusano

Il partito Evoluzione e Libertà annuncia ufficialmente il proprio pieno e convinto sostegno alla candidatura a Sindaco di Messina dell’avvocato Marcello Scurria, alla guida della coalizione di centro-destra, e al ticket elettorale che vede la Sottosegretaria di Stato e deputata di Forza Italia, l’Onorevole Avvocato Matilde Siracusano, designata nel ruolo di Vice-sindaco. ​L’appuntamento con il futuro della città dello Stretto è fissato per le imminenti elezioni comunali di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Una scelta strategica e valoriale ampiamente condivisa, che invita i cittadini a sostenere questo progetto politico, vedendovi la perfetta sintesi dei principi di crescita, riscatto territoriale e vicinanza alle persone che da sempre animano Evoluzione e Libertà.

​La dichiarazione di Gianluca Quadrini (Vice-segretario Nazionale Vicario): ​“il progetto politico guidato da Marcello Scurria rappresenta l’unica vera svolta per il futuro di Messina. Ci tengo a sottolineare con forza che questa linea politica, espressa a nome del movimento, è in totale accordo e di concerto con il Presidente Nazionale Mirko Greco, con il Segretario Nazionale Giuseppe Basile e con il Coordinatore Nazionale Diego Sardellitti. Insieme a tutti i vertici del partito riconosciamo pienamente i nostri valori fondanti all’interno di questo programma, che mette al centro lo sviluppo economico, le infrastrutture, la vicinanza alle imprese e l’efficienza amministrativa. ​La scelta di affiancare a Scurria l’Onorevole Avvocato Matilde Siracusano nel ruolo di Vice-sindaco è per noi motivo di assoluto orgoglio. Matilde è una cara amica da sempre, una persona perbene, di straordinario spessore umano e intellettuale. Ma è, soprattutto, una figura politica eccezionalmente capace, che ha dimostrato tutto il suo valore, la sua concretezza e il suo amore per il territorio sia nel lavoro da parlamentare che nell’importante ruolo governativo di Sottosegretaria di Stato. ​Queste due figure di altissimo profilo, insieme a tutti i candidati della coalizione, sapranno interpretare appieno quelle che sono le esigenze reali dei messinesi e di tutti i siciliani in genere. Questo ticket non è solo un’opzione elettorale vincente, ma rappresenta un ponte d’oro e un canale diretto e autorevole tra Palazzo Zanca e il Governo nazionale. Messina ha bisogno di stabilità per cogliere le sfide storiche che l’attendono, a partire dai fondi del PNRR e dalle grandi opere strutturali. Invito tutta la cittadinanza a recarsi in massa ai seggi domenica 24 e lunedì 25 maggio per dare una maggioranza forte e coesa a questa straordinaria coalizione”.

​La dichiarazione di Gaetano Turrisi (Segretario della Regione Sicilia):

​”siamo orgogliosi di salire a bordo di questo grande progetto per il riscatto di Messina. La candidatura di Marcello Scurria, unita all’esperienza, alla competenza e al forte radicamento territoriale dell’Onorevole Avvocato Matilde Siracusano, incarna perfettamente la visione di sviluppo e di futuro che la Sicilia merita: un’amministrazione moderna, trasparente, capace di valorizzare il territorio e di dare risposte immediate alle imprese e alle famiglie messinesi.

​I valori di tutela del tessuto produttivo, identità, sviluppo e libertà, che difendiamo ogni giorno con l’azione politica di Evoluzione e Libertà, trovano in questo ticket la loro massima espressione. Saremo presenti sul territorio messinese fino all’ultimo minuto utile della campagna elettorale, pronti a mobilitare la nostra comunità e i nostri sostenitori per l’importantissimo voto di domenica 24 e lunedì 25 maggio, portando nelle urne la concretezza di un programma che non vive di promesse, ma di competenze spendibili sin dal primo giorno.” ​Con questo posizionamento netto e una chiara chiamata al voto, Evoluzione e Libertà si propone come forza propulsiva e pilastro della coalizione a sostegno di Marcello Scurria Sindaco, pronta a dare il proprio decisivo contributo di idee e di preferenze per il futuro di Messina.